Bill Ackman pide a Harvard detectar a los estudiantes que culpan a Israel por los ataques de Hamas para no contratarlos en su compañía 

El rebrote del conflicto entre Israel y Gaza ha llegado al universo de los inversores. A tal punto que están solicitando a universidades como Harvard que detecten a los alumnos que culpen a Israel por los ataques de la organización criminal Hamás para no contratarlos en sus compañías.

Uno de ellos es Bill Ackman. El multimillonario fundador de Pershing Square Capital Management, ha pedido a la Universidad de Harvard, a través de su cuenta de X (antigua Twitter), que revele los nombres de los estudiantes que firmaron una declaración que responsabilizaba a Israel por el ataque sorpresa de Hamás al país liderado por Benjamin Netanyahu.

Ackman ha presionado a la universidad para que dé a conocer públicamente esta información y ha declarado que él (y otros directores ejecutivos de alto perfil) quería ver los nombres para que ninguno contrate a los que integran esta lista.

"Varios directores ejecutivos me han preguntado si Harvard publicará una lista de los miembros de cada una de las organizaciones de la universidad que han emitido una carta asignando la responsabilidad exclusiva de los actos atroces de Hamas a Israel, para asegurar que ninguno de nosotros contrate a alguno de sus miembros", ha señalado el inversor.

I have been asked by a number of CEOs if @harvard would release a list of the members of each of the Harvard organizations that have issued the letter assigning sole responsibility for Hamas' heinous acts to Israel, so as to insure that none of us inadvertently hire any of their… https://t.co/7kzGOAGwp9