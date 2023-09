La Cámara de Barcelona hace balance de mandato una semana antes de las elecciones

A falta de una semana para que el próximo viernes 15 de septiembre empiecen las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona, que se prolongarán hasta el día 20, la presidenta de la entidad y parte de las listas de Eines de País, Mònica Roca, ha presentado en rueda de prensa balance del mandato para reivindicar su gestión.

El equipo directivo actual, perteneciente a la candidatura independentista apoyada por la ANC, que ganó los comicios anteriores por mayoría absoluta, ha sacado pecho por más de 45 proyectos impulsados en estos cuatro años que han llegado a más de 56.100 empresas "para construir la Cataluña y la Cámara del siglo XXI".

También han mostrado la reforma del edificio corporativo de la avenida Diagonal de Barcelona, que tras una inversión de 7,5 millones de euros se ha revalorizado en 14 millones, según sus cálculos, de 46 a 60, y además de las oficinas de la entidad ya ha empezado a acoger a empresas en espacios de coworking y para organizar reuniones, formación y eventos.

Pese a que la Cámara de Barcelona ha disparado las pérdidas al final del mandato, los actuales directivos destacan que con estas obras no solo se ha ganado valor patrimonial, sino que, junto con las obras de mejora realizadas en la Llotja de Mar y la sede de Vic, la explotación del patrimonio inmobiliario de la entidad reportará dos millones de euros anuales de ingresos adicionales a partir de 2024.

En cualquier caso, Roca ha reconocido que queda mucho trabajo por hacer, y ha destacado su "gran frustración" por que todavía no se haya aprobado la nueva ley catalana de cámaras de comercio, pendiente desde 2015, sobre lo que ha reprochado al gobierno catalán falta de "valentía" y de "visión".

"Que la cámara no cuente con financiación para ejercer sus funciones públicas perjudica al empresariado", ha esgrimido.

También queda pendiente el proyecto de nueva sede en el 22@ de Barcelona, con un presupuesto de unos 50 millones de euros, que se negoció con el anterior Ayuntamiento de la capital catalana, pero no se acabó concretando por la llegada de las elecciones municipales en mayo, y ahora las camerales en septiembre.

Además, actualmente la Cámara de Comercio de Barcelona no forma parte de las vicepresidencias de la Cámara de España, como era tradicional, algo de lo que Roca ha responsabilizado al organismo nacional, pues es el que decide cómo conforma la ejecutiva, y ha reprochado que no se les comunicase.

Ha añadido que no es un tema que les produzca "ansiedad", pero que mientras Cataluña sea parte de España es "importante estar" porque, por ejemplo, hay fondos europeos que se vehiculan a través de la Cámara de Comercio de España, y luego se derivan a las territoriales.

PIB estancado

La Cámara de Barcelona también ha repasado este viernes diversos estudios propios sobre indicadores de progreso y bienestar, donde cifra la necesidad de fondos públicos adicionales para salud, educación e inversión en energías renovables.

Asimismo, el servicio de estudios de la entidad afirma que, en términos absolutos, el PIB per cápita real en Cataluña en el segundo trimestre de 2023 se encuentra "estancado en niveles de 2007", si bien recuerda que este período está condicionado por el impacto de la crisis inmobiliaria y de la Covid-19 sobre la actividad económica. Así, el PIB per cápita catalán todavía no ha recuperado el nivel prepandemia, aunque la Cámara da por sentado que lo hará más pronto que tarde.

Desde principios del siglo XXI, el PIB per cápita en Cataluña (ajustado en paridad de poder adquisitivo) no ha mejorado en términos comparativos con la UE-5 (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Bélgica) entre 2000 y 2019. Así, el diferencial del PIB por habitante de Cataluña con el núcleo europeo era de 2,3 puntos porcentuales (p.p.) en 2000, una cifra prácticamente idéntica a la de 2019 (2,4 p.p.).

La pandemia situó el PIB per cápita en Cataluña por debajo de la UE-5 (7,8 p.p. en 2020), un diferencial que todavía no se ha revertido pese al dinamismo de la economía catalana de los últimos dos años (1,4 pp en 2022).

Además de Eines de País, hay otra candidatura que opta a presidir la Cámara de Barcelona, Va de Empresa, que se reivindica como más representativa del tejido empresarial, si bien ha limitado su contacto con los medios de comunicación a una rueda de prensa de presentación en julio sin apenas detalles sobre su proyecto.

En las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona se votarán 52 epígrafes -equivalentes a un asiento en el pleno cada uno- a los que optan 110 candidatos, después de que hayan renunciado dos respecto a las listas proclamadas en junio: Agbar y Conren Tramway.