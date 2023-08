La selección femenina ingresa casi seis veces menos en patrocinios que la masculina

Este domingo la selección española de fútbol se disputa ante Inglaterra el titulo de campeonas del mundo, un hito histórico, ya que las jugadoras españolas están cada vez más cerca de lucir su primera estrella. No cabe duda de que la Copa del Mundo Femenina está acaparando todas las miradas, y no solo en números de audiencia, sino también porque ha sido el año con más patrocinadores. No obstante, la competición femenina todavía está lejos de igualarse a las cifras del torneo masculino.

La selecciones femeninas ingresas casi seis veces menos que los jugadores masculinos, a pesar de que el número de patrocinadores oficiales tampoco es tan dispar. De hecho, se estima que el Mundial de Australia y Nueva Zelanda genere unos 300 millones de dólares (alrededor de 275,8 millones de euros al cambio actual), mientras que el Mundial de Catar —celebrado a finales de 2022— generó 1.700 millones de dólares (1.562 millones de euros) solo por el apoyo de los sponsors. En definitiva, entre ambos mundiales hay apenas ocho meses y 1.400 millones dólares (1.280 millones de euros) de diferencia en la facturación por patrocinios.

En lo que respecta al número de patrocinadores, la competición femenina cuenta con el respaldo de 15 empresas este año, más que nunca. Entre los sponsors destacan nombres como Booking, McDonald's, Panini o Rexona. Además de Adidas, Coca-Cola, Wanda Group, Kia, Qatar Airways y Visa participan en calidad de partners de FIFA. El Mundial de Catar, sin embargo, tuvo 20 patrocinadores oficiales. Por ejemplo, Budweiser, Qatar National Bank, Hyundai Motors, Vivo o Qatar Energy, entre otros.

Hay que destacar también que cada selección tiene sus propios patrocinadores. La selección española femenina cuenta con el respaldo de 16 empresas, mientras los jugadores masculinos de la misma selección tiene 22 sponsors. El principal partner del fútbol femenino es Iberdrola, seguido de otros como Iberia, Sanitas, Halcón Viajes, Renfe o El Ganso.

Desde hace un año la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó que las condiciones de trabajo de la selección española de fútbol iban a mejorar con el objetivo de lograr la igualdad entre las competiciones masculinas y femeninas. Hasta la fecha, una de las mejoras que se han llevado a cabo ha sido la subida en los ingresos por los derechos de imagen. El siguiente paso que dará la Federación es igualar los ingresos económicos, que ascenderá del 20% actual hasta un 80% en 2027.

Asimismo, los patrocinadores también apuestan por las futbolistas a nivel individual. Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona, tiene ya más tirón mediático y comercial que muchos futbolistas del equipo masculino del Barça. La joven ha ganado el Balón de Oro durante dos años consecutivos (2021 y 2022) y esto ha elevado la venta de camisetas y otros productos de merchandising del equipo. Por ello, empresas como Cupra, Visa, Nike o Allianz han querido fichar a Putellas para que sea una embajadora más de sus marcas.

Las primas si ganan

En caso de que este domingo la selección española se alce con la copa, las jugadoras se embolsarían aproximadamente 504.710 euros; mientras que en 2010, cuando la roja se alzó victoriosa del Mundial de Sudáfrica, los futbolistas adquirieron unos 775.000 euros, un 53% más que si gana el equipo de Jorge Vilda. Si se desglosan los datos, en el caso del torneo femenino, cada jugadora se llevaría 300.000 euros frente a los 600.000 euros de los que se beneficiaron la selección de Vicente del Bosque. El salario por cada partido también varía, aunque en este caso, es la sección femenina quien cobra más (27.000 euros).