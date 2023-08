Los clubes de LaLiga gastan un 40% menos en fichajes de verano

Pistoletazo de salida a la temporada 23/24 de LaLiga, aunque todavía hay muchos clubes con frentes abiertos. Por ejemplo, y sin ir más lejos, el Real Madrid ahora anda en busca de un nuevo portero. No obstante, todavía tienen tiempo pues quedan algo más de dos semanas hasta que se cierre el periodo estival de fichajes.

En general, la salida de muchos jugadores como Karim Benzema del Real Madrid, David Silva de la Real Sociedad o Sergio Busquet del FC Barcelona, y las pocas llegadas que están teniendo los clubes parece apuntar a una competición low cost.

Hasta la fecha, y según los datos de Transfermarkt, los clubes de LaLiga se han gastado un total de 315,8 millones de euros. Una cifra que supone un 40,2% menos que en la temporada pasada cuando invirtieron 528,8 millones, de los cuales 158 millones pertenecen únicamente al FC Barcelona, el equipo que más gastó.

En esta ocasión es el Real Madrid, de momento, el que ha desembolsado un total de 128,5 millones de euros, lo que supone casi el 41% de la inversión total de LaLiga. En segunda y tercera posición de este ranking del mercado veraniego le siguen, aunque a gran distancia, la UD Almería, con una inversión de 30 millones, y el Atlético de Madrid, con 27,7 millones desembolsados. Además, equipos como el Real Betis, el Athletic Club y la Real Sociedad todavía no han movido ficha y no han gastado nada en nuevos fichajes para esta temporada. No obstante, el mercado sigue abierto y nunca es tarde.

Un Real Madrid ambicioso

No cabe duda de que el club presidido por Florentino Pérez está llevando a cabo un ambicioso plan de fichajes, aunque el equipo todavía no ha guardado su cartera. La reciente lesión de Courtois ha roto todos sus planes y ahora está en busca de un nuevo portero. "La confianza es total en Lunin. Todavía tenemos tiempo hasta el 31 de agosto y ya veremos si metemos un portero más en la plantilla", alegó ayer el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Aunque también falta alguien que ocupe el dorsal 9, el técnico italiano negó la necesidad de fichar a un jugador.

Si todo les sale bien, los blancos podría contar entre sus filas con cuatro de los jugadores mejor valorados del mercado. El pasado mes de junio, Jude Bellingham fue presentado como nuevo jugador, y según un estudio realizado por Premier Bet, es el británico mejor valorado (120 millones). Además, entre los mejor valorados está el brasileño Vinicius Junior (150 millones) y el uruguayo Fede Valverde (100 millones), que ha renovado con los merengues hasta 2027. El cuarto —si llegase al club finalmente— es Kylian Mbappé, el francés mejor valorado con 180 millones.