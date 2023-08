Un español cuenta cómo es vivir de alquiler en Irlanda: así es la indignante respuesta de su casero

Todos los países son diferentes entre sí. La comida, las costumbres, los trabajos, el carácter de sus ciudadanos...y, también, claro que sí, la forma en la que se vive de alquiler en cada uno de ellos. Y no necesariamente tiene que ser mirando muy lejos en el globo terráqueo: también en un país no tan lejano como Irlanda.

Un joven español ha publicado en su perfil de TikTok (@nachobarrueco_) cómo es vivir de alquiler en Irlanda y la experiencia que ha tenido con su casero en ese país. Una experiencia que no dejará indiferente a nadie que la vea, y así ha sido con las miles de personas que han visualizado o reaccionado a un testimonio que se ha hecho viral.

Barrueco explica que, al llegar su casa, pudo comprobar que su estado no era el más deseado: presentaba humedades en varias estancias y desperfectos en puertas y suelos. Además, la alcachofa de la ducha estaba rota y se vio obligado a ducharse directamente con la manguera. Barrueco cuenta también que pidió un par de mesitas para la cama y un mueble de almacenaje para el baño.

Problemas que no preocuparon lo más mínimo a su casero, que tardó varios meses no solo en presentarse, sino en contestar a los mensajes que el joven español le iba dejando. Solo cuando le amenazó con no pagar el siguiente mes, el casero acudió a la casa...y su respuesta fue del todo inesperada e indignante.

El español relata que su casero no fue comprensivo y le culpó de los desperfectos existentes en el piso, llegando a asegurar que las humedades las había causado el mismo por no ventilar el baño y la habitación. También se negó a comprarles unas mesitas y el mueble de almacenaje.

Pero lo peor no fue eso: el casero les anunció que se iba a quedar con los 2.400 euros de fianza que habían pagado al entrar por los desperfectos causados. Una fianza a pagar entre tres personas, pero igualmente dura para el español que relataba su experiencia.

"Nos dio la casa vacía el caradura y estamos pagando por una casa de dos habitaciones muy cutres 2.400 euros, pero su respuesta es que si nos queremos ir no va a pasar nada porque dice tendrá nuevos inquilinos al día siguiente y tiene razón. Así está la situación en Irlanda y yo estoy un poco desesperado, pero es lo que hay", resume el español en el vídeo.