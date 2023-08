Un repartidor de Amazon cuenta cómo es su día a día en el trabajo: "La jornada laboral es de, mínimo, 10 horas"

Un repartidor o repartidora de Amazon ha contado a través de su cuenta de Twitter cómo es trabajar en la compañía, basándose en su propia experiencia, desde que entró a la formación de cuatro días y hasta acabar desempeñando su labor diariamente, un hilo en el que ha mencionado a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

"Hola, Yolanda Díaz. Te voy a contar cómo es un día de trabajo como conductor/a de Amazon", ha empezado, mencionando que ayer llegó a la nave de trabajo a las 10.35 horas y llegó a su casa a las 21.52 horas.

La jornada de trabajo en Amazon

"Para empezar Amazon tiene externalizado los repartos a 3 empresas, que, a su vez, tiene externalizada la contratación de empleados a otras, una de ellas, Quality ETT. Cuando te llaman para contratar, la ETT te dice que trabajaras de 11.00 a 19.30, pero de eso nada", cuenta.

"Cuando llegas a la nave de Amazon, pasas cuatro días de formación acompañando a un compañero veterano en ruta y ahí te das cuenta que tu jornada laboral es de, mínimo, 10 horas diarias", señala.

"Esa media hora antes no es computable en la aplicación de reparto de Amazon"

Tal y como cuenta la usuaria, la primera de las furgonetas sale en reparto a las 10.50 horas, pero hay que estar media hora antes en la nave, por lo que se empieza el trabo a las 10.20 horas con el objetivo de cargar la furgoneta: "Esa media hora antes no es computable en la aplicación de reparto de Amazon, ya que para ellos tú empiezas cuando enciendes la Rabbit (el teléfono) y fichas para saber tu paradas".

"Una vez que entras en la Rabbit, Amazon te tiene calculada una ruta. Te dice que empiezas a las 10.50 y tienes que terminar el reparto a las 19.50, es decir, 9 horas. Una vez que acabas de repartir hay que volver a la nave. De vuelta en la nave, cuenta media hora más para descargar paquetes que quedaron, entregar furgoneta, etc. Esta media hora tampoco es computable, ya que tu jornada cierra en la Rabbit a las 19.50 y la aplicación no te deja ficharla. Ya vamos a 10 horas de trabajo diario", explica sobre sus horarios.

Las rutas que hacen los repartidores

Hablando de las rutas que tiene que hacer cada repartidor con la furgoneta, el usuario o usuaria indica que cada uno tienen una media de 100 paradas, que se pueden traducir en unos 150 paquetes: "Para Amazon que tú tengas que entregar dos paquetes paquetes a la Calle X1 y otros tres paquetes en la Calle X2 no cuenta como dos paradas, si no como una parada".

"El paquete hay que entregarlo sí o sí porque si no penaliza a las empresas con las que colabora y, estas, a la vez, ejercen presión para hacerlo, para que no les bajen las métricas, ya que no cobrarían pluses", cuenta.

"Seguridad vial cero, posibilidad de tener un accidente 100%"

"Mientras conduces, tienes que estar pendiente de aplicación, es decir, mirando al teléfono todo el rato para saber dónde es la próxima parada, contestar el teléfono si te llaman, llamar a clientes que quedan pendientes de entrega y que no estaban en casa, etc. Es decir, seguridad vial cero, posibilidad de tener un accidente 100%", añade en su relato.

"Te dejas un 20% del sueldo en pagar las multas"

Además, el usuario de Twitter cuenta que si se entrega un paquete, pero el cliente dice que no lo ha recibido, el repartidor es quien tiene que pagar de su bolsillo: "De las multas ni hablamos, te dejas un 20% del sueldo en pagarlas, porque es imposible respetar las normas de circulación. Eso sí, Amazon de da dos botellitas de agua, que detalle", ironiza.

Contratos temporales, sin vacaciones

En cuanto a la ETT que contrata a los repartidores, según la experiencia de este usuario o usuaria, solamente consiguen contratos temporales de 11 meses, para luego quedarse un mes en paro antes de que les vuelvan a llamar, una técnica usada por las empresas para no hacer contratos indefinidos, que es lo obligatorio cuando trascurre un año de contratos temporales.

"Las vacaciones van prorrateadas, al igual que las pagas extras. Tú no tienes vacaciones, tan solo dos días libres a la semana que ni siquiera van juntos.

Sueldo de 1.360 euros mensuales brutos

En cuanto al sueldo, el repartidor de Amazon señala que cobra 1.360 euros al mes brutos, "sin vacaciones y con una media de trabajo de 11-12 horas al día de lunes a domingo y festivos incluidos, sin parar para descansar ni media hora".

Hola @Yolanda_Diaz_

Te voy a contar cómo es un día de trabajo como conductor@ de Amazon (los iba a mencionar, pero no tienen cuenta en Twitter) ????

Ayer llegué a la nave a las 10:35 y a mi casa a las 21:52, sin ninguna parada para comer, ni mear.

Dentro ???? — ????Malamente®???? (@MalaMalamente) August 8, 2023

"Cuando os decían que los repartidores de Amazon USA meaban en botellas, es cierto", matiza, añadiendo un último mensaje a la ministra de Trabajo: "Espero que este tuit lo leas y, al menos, lo tengas en cuenta, ya que esta forma de explotación laboral se supone que terminó en la edad media. Si cae alguna inspección, que debería, que se pasen por la nave de Amazon A Coruña a las 10.00 horas y hasta las 22.00 horas de lunes a domingo".