La aplaudida respuesta de una inquilina al casero que quiere subirle el alquiler: "No contaba con mi carta oculta"

Debido a las dificultades para encontrar una vivienda en alquiler a un precio razonable, los usuarios de las redes sociales encuentran en las mismas una herramienta para desahogarse y contar sus peripecias con los caseros cuando quieren subirles el precio del alquiler.

El último caso que se ha hecho viral ha sido el de la usuaria de la red social Twitter @Alcachofitaa2, que mantiene desde hace semanas un tira y afloja con su casero por la intención de este último de subirle el precio del alquiler.

"El casero ha vuelto a atacar, pero no ha contado con mi carta oculta", anunciaba la usuaria al informar de que su casero se puso en contacto con ella para avisarle de la subida de su alquiler. Esa carta oculta se trataba de su pareja, estudiante de la carrera de Derecho.

La usuaria ha publicado capturas de la conversación que ha mantenido con el casero, fotografías que se han hecho virales al provocar la indignación del resto de usuarios por las reiteradas tentativas del propietario de incumplir la ley. "Tenemos que subir el alquiler", indicaba el propietario, a lo que la inquilina contestaba "Pues sería el 2% que marca la Ley de Arrendamientos Interurbanos", unos siete euros.

"Lo hablamos. No serían siete euros" contestaba el propietario, lo que provocó una nueva respuesta de la inquilina: "Sí serían siete euros". En ese momento le exhortó a hablar con su pareja.

El casero ha vuelto a atacar, pero no ha contado con mi carta oculta:



Novio ha estudiado derecho???? pic.twitter.com/1VE5GKp2im — Alcachofita 2.0????????? (@Alcachofitaa2) June 29, 2023

"Le ha dicho lo siguiente", explicaba después la usuaria: "Nosotros te vamos a pagar la subida del 2%, si no lo aceptas nos puedes demandar y si no quieres coger el dinero, lo consignamos en el juzgado y ya ahí les explicas a ellos porqué la fianza no está en el AVRA".

En ese punto el propietario no se ha rendido ("mejor lo hablamos en persona"), pero el inquilino no ha aceptado y ha zanjado el tema: "o, ya que hay discrepancias prefiero que sea todo por escrito para que quede registrado todo lo que se diga".

El intercambio de pareceres entre los dos inquilinos y el casero ha generado la empatía de muchos usuarios, que no solo han expresado su apoyo a la usuaria que ha publicado la historia, sino que además han convertido la misma en viral.