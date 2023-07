De los Mozos admite la llegada de la Formula 1 al circuito de Ifema Madrid

El viejo sueño de los madrileños volver a acoger un gran premio de Formula 1 en la capital de España tiene todos los visos de convertirse en realidad en los próximos años. Según ha compartido este jueves José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema Madrid, está en marcha la candidatura tras la presentación de "una carta de petición firmada con el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento" con un gran proyecto que situará la comunidad "en el mapa internacional como polo de atracción de grandes proyectos empresariales, deportivos y de ocio".

Según detalló De los Mozos, "queremos que sea mucho más que una carrera, queremos que sea la mejor experiencia en Europa en torno a la Formula 1", como ya ofrece Miami en los Estados Unidos. Eso sí, no existe "ningún otro circuito que cuente con 12 pabellones a su alrededor y un espacio tan versátil como Ifema Madrid que hará de este evento una carrera espectáculo". En su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, De los Mozos reconoció que sabe "cuándo se va a firmar el acuerdo para que la Fórmula Uno llegue a Madrid", tras explicar que ya dispone de "un acuerdo de confidencialidad con DAZN" que le impide desvelar cuándo se va firmar dicho contrato. Asimismo, el presidente de Ifema ha apuntado que el posible Gran Premio de Madrid sería compatible con Montmeló, en la provincia de Barcelona. La última carrera de la máxima categoría del motor que acogió el circuito madrileño del Jarama se celebró hace ahora 41 años.

José Vicente de los Mozos: "Ifema Madrid es el mejor centro de convenciones de Europa"

En su intervención, De los Mozos aseguró que Ifema Madrid es el mejor centro de convenciones de Europa gracias al talento de sus empleados, la tecnología, la capacidad de transformación y el efecto tractor en el resto del ecosistema. También apeló al trabajo, el sacrificio, la humildad y la honradez para abordar los proyectos. En pocas palabras, se trata de aplicar el método Mozos, que puede resumirse en "entrar a fondo y actuar". Bajo esa filosofía, Ifema Madrid acomete estos días la transformación de la restauración del recinto ferial con el objetivo de convertirse en un hub gastronómico. "Para ello hemos destinado una inversión estimada de más de 12,5 millones de euros, que dará consistencia a este proyecto estratégico que comenzará a operar en septiembre de 2023, y que prevé alcanzar una facturación de 121 millones en los próximos 10 años". En su apuesta por la diversificación, Ifema Madrid habilita nuevas infraestructuras para la puesta en marcha del denominado Bulevar de los Musicales, "que se estima esté operativo en el año 2027, y al que destinaremos 40 millones de euros para la construcción de varios teatros con unas dimensiones inéditas en la oferta de Madrid", adelantó. En su balance económico, el ejecutivo apuntó una previsión de ingresos de 180 millones de euros para este año, tras una facturación en 2022 de 187,7 millones.

Futuro de Minsait

"No sé si va a vender Minsait o no". José Vicente de los Mozos, también consejero delegado de Indra, admitió las dos posibilidades sobre una de las grandes incógnitas de la multinacional española. Así lo indicó el directivo durante su exposición en el Foro Nueva Economía, para luego asentir a este periódico que la hipotética segregación o no de la sociedad se abordará en el plan de negocio, estrategia que se conocerá en el segundo semestre. En la misma dirección abundó Marc Murtra, presidente de Indra, también en un breve encuentro con elEconomista.es.

Durante las respuestas públicas de los invitados del foro de debate, De los Mozos precisó que su equipo trabajará hasta fin de año en el referido plan estratégico 2024-30 con el objetivo de tomar las mejores decisiones empresariales.

Respecto a la posible entrada de Indra en el capital de ITP, De los Mozos parafraseó las palabras pronunciadas por Murtra durante la reciente junta de accionistas: "La empresa quiere socios industriales, no estratégicos", recordó. De los Mozos también abogó por hacer de Indra una empresa tractora de industria, único camino para "competir por grandes proyectos internacionales que hoy en día en España no podemos hacer". El consejero delegado también señaló que Indra es empresa privada, que cotiza todos los días en el Ibex, y que tiene en su capital a un accionista público (Sepi) que hasta ahora no le ha dado instrucciones. "Nadie me ha dicho si tengo que comprar, vender o qué hacer", advirtió.

Por otra parte, De los Mozos ejercerá un doble papel en la gestión y en la logística de las elecciones del 23-J. Por un lado, el ejecutivo actúa como anfitrión en el Ifema Madrid, enclave donde se localizará el centro de procesos de datos. "Aprovechamos las mismas instalaciones utilizadas en los comicios del 20-M, sin desmontar nada de lo que había".

De los Mozos: "Desde que he llegado a Indra, nadie me ha dicho si tengo que comprar, vender o qué hacer"

Al mismo tiempo, Indra es la compañía adjudicataria del recuento provisional de las próximas elecciones generales. Sobre este escrutinio, De los Mozos remarcó que "Indra no toca los votos, solo los transfiere y tramite", sin que existan injerencia en los resultados.