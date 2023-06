Ifema acogerá la 'magia' de Starlite, el 'festival boutique' referencia en el mundo

El Grupo Starlite e Ifema Madrid han alcanzado un acuerdo para coorganizar y traer a Madrid, a los pabellones del recinto ferial, la magia del festival Starlite Occident de Marbella en un nuevo formato, Christmas by Starlite. Un ciclo de grandes conciertos envueltos en una experiencia que irrumpirá con estrellas del más alto nivel internacional y nacional.

Se celebrará los próximos 14, 15 y 16 de diciembre en el Pabellón 6 de Ifema Madrid, con una propuesta que elevará la oferta musical, cultural y de ocio de la capital esta navidad. La primera gran incorporación en unirse al cartel de Christmas by Starlite en Ifema Madrid, es el músico británico Sting que ofrecerá un concierto especial de My Songs, que será su tour mundial, en viernes 15 de diciembre.

El concierto My Songs de Sting "es un espectáculo exuberante y dinámico que presenta sus canciones más queridas, escritas a lo largo de la carrera del ganador de 17 premios Grammy, tanto con The Police como en solitario", explican los organizadores.

Tras agotar las entradas para sus espectáculos de seis noches en el Palladium de Londres, My Songs fue calificado de "clase magistral" por The Times: "Sting sigue siendo un intérprete innegablemente hábil con un catálogo de oro". El concierto recordará temas como Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne y Demolition Man, fue descrito como "una rara delicia" por The Telegraph, y The Guardian elogió a Sting por su "alquimia pop sublime". Los fans también podrán escuchar Englishman In New York, Every Breath You Take, Message In A Bottle y muchas más.

Durante su gira, Sting estará acompañado por su banda de rock eléctrico, con la invitación especial de Joe Sumner. Los miembros del Club de Fans de Sting tendrán la oportunidad de acceder a entradas exclusivas en preventa el próximo martes 27 de junio a las 10:00 horas desde www.sting.com

Las entradas para público general estarán disponibles a la venta el miércoles 28 de junio a las 12:00 h., a través de la www.christmasbystarlite.com A esta cita se unirán el 14 y 16 de diciembre otros artistas, donde primarán la experiencia y los contenidos más inspiradores. En palabras de José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, "es todo un privilegio haber sumado fuerzas con una marca del valor de Starlite reconocida mundialmente por su espectacular fórmula y su extraordinario cartel, y que hayamos sido elegidos como el socio para coorganizar y traer a Madrid este festival por la gran apuesta que está llevando a cabo Ifema Madrid, actualmente situado como uno de los principales focos culturales y de ocio de la capital".

Según Sandra Garcia-Sanjuan, presidenta del festival y la Fundación Starlite "llevamos muchos años queriendo traer el ADN de Starlite Occident a Madrid, solo que no encontrábamos el espacio que cumpliera nuestras expectativas, hasta que analizamos las oportunidades de IFEMA, que son inmensas, y por eso nos hemos lanzado"

Grupo Starlite, experto dinamizador de destinos, capaz de movilizar en sus proyectos turismo de todas partes del mundo, da el paso junto a Ifema Madrid "convertido en uno de los principales dinamizadores del sector de eventos musicales y de ocio, hacia una nueva experiencia, que elevará el nivel aportando un extraordinario plus a la oferta musical, cultural y de ocio de Madrid en diciembre, con una cuidada puesta en escena y un espectacular auditorio con áreas definidas de gradas, platea y palcos Vip", según los organizadores.