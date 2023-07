El Ministerio del Interior advierte sobre si recibes este mensaje para acudir a mesa electoral

Con la llegada de un gran evento como las elecciones generales del 23 de julio de 2023, que implica a la gran mayoría de los ciudadanos, algunos aprovechan para trata de engañar a los votantes y hacerse con su dinero o sus datos personales a través de correos o mensajes fraudulentos, tal y como ha alertado el Ministerio del Interior.

El organismo ha compartido una publicación a través de su cuenta oficial de Twitter una alerta de un caso de phishing, en el que se hacen pasar por el Ministerio del Interior para convocar al usuario a una de las mesas electorales del 23 de julio.

Sin embargo, este tipo de notificaciones no se reciben nunca ni por correo electrónico ni por ninguna otra vía telemática, ya que la convocatoria a una mesa electoral se hace de forma oficial y personal, por correo certificado.

"Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía. Se trata de un intento de phishing: No hagas clic", escriben desde el Ministerio del Interior, incluyendo una fotografía con un ejemplo de este tipo de engaño.

"El Ministerio no comunica si te ha tocado estar en una mesa. La notificación llega por correo certificado", añaden.

De este modo, lo más importante si se recibe un mensaje de estas características es no abrirlo y, mucho menos, pinchar en el enlace, ya que puede ser un intento de robar datos personales, bancarios o dinero o una forma de infectar el dispositivo.

