Últimas noticias del submarino desaparecido del Titanic, en directo

Desde el pasado domingo 19 de junio de 2023, cinco personas se encuentran desaparecidas en las profundidades del océano Atlántico, tras una inmersión con un sumergible llamado Titán, que se inició en Terranova, en la costa canadiense, y que tenía como objetivo visitar los restos del famoso transatlántico Titanic, hundido en el año 1912.

Tras el inicio de la inmersión y antes de que llegaran al destino, el piloto y los cuatro tripulantes de distintas nacionalidades perdieron el contacto con el barco de mando, quedando en paradero desconocido desde entonces.

En ese momento, la Guardia Costera de los Estados Unidos comenzó un rescate a contra reloj, ya que desde el momento de el inicio de la inmersión los tripulantes contaban con un total de 96 horas de oxígeno en el interior de la nave.

A continuación, puedes seguir la última hora de este suceso, con todas las noticias actualizadas en directo.

Desde que comenzase la búsqueda de los cinco tripulantes desaparecidos en el Atlántico, la Guardia Costera, junto con la Armada de los Estados Unidos, el Ejército canadiense y diferentes embarcaciones comerciales, aeronaves y helicópteros, han comenzado una operación de búsqueda y rescate.

Así, en la madrugada de este miércoles, las autoridades de rescate han detectado "ruidos raros" en las profundidades: "Aeronaves canadienses han detectado ruidos submarinos en el área de búsqueda. Como resultado, el vehículo teledirigido (ROV) ha sido reubicado en un intento de explorar el origen de los ruidos", indica un comunicado publicado en Twitter, como recoge Europa Press.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2