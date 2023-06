Así es el contrato que "exime" a Oceangate de tragedias fatales en sus expediciones: los dos relatos que abren la polémica del Titán

El tiempo se acorta para los cinco tripulantes del Titán que desapareció en la madrugada del domingo. Se trata de un rescate contra reloj por el poco oxígeno que le queda al sumergible de la empresa OceanGate el cual ha estado en el foco de la polémica por su historial de "incidentes" y por el contrato de las expediciones que lo "exime de responsabilidades de tragedias", que han declarado pasajeros que anteriormente viajaron en él.

<p><p>



El viaje al fondo del océano para visitar los restos del Titanic que ofrece en su escaparate la empresa turística OceanGate, apuntaba a ser una "idílica excursión" sobre uno de los naufragios más famosos del mundo. Una experiencia costosa a la que se apuntó, entre otros, el multimillonario británico Hamish Harding, y que ha generado polémicas tras la desaparición del submarino por sus informes anteriores que muestran un historial de aguas turbulentas y por un contrato que "evade responsabilidades vitales", revelado por dos expasajeros.

El 'release' contractual

Entre ellos, el youtuber mexicano Alan Estrada, contó en una reciente conferencia de prensa que "como participante de estas expediciones sabía perfectamente de los riesgos que nos involucramos. Firmamos un 'release' de varias hojas, no recuerdo cuántas en los cuales se explica cada uno de los riesgos que corres incluyendo el perder la vida, por supuesto. Nosotros quienes estamos involucrados en esas expediciones sabemos que esto es una expedición increíblemente riesgosa. Es decir, sabemos que no estamos yendo a un parque de diversiones".

Por su parte, el guionista de 'Los Simpson', Mike Reiss, es otro expasajero que ha revelado a la BBC las condiciones contractuales de Oceangate para hacer sus expediciones.

"La muerte en la primera página"

"Firmas un descargo de responsabilidad que enumera una tras otra las formas en que podrías morir en el viaje. Mencionan la muerte tres veces en la primera página, así que nunca te lo quitas de la cabeza. Cuando estaba entrando en el submarino mi pensamiento fue que esto podría ser el final. Así que a nadie que esté en esta situación ha llegado desprevenido. Todos saben en lo que se están metiendo,

En este contexto, el expasajero señaló al medio británico que es realmente una "exploración". "No son vacaciones. No es una búsqueda de emociones, no es paracaidismo. Son exploradores y viajeros que quieren ver algo", sentenció a la BBC.