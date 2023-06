El submarino desaparecido con cinco personas se controlaba con un antiguo mando de PC

Fue el pasado domingo cuando el submarino Titán perdió contacto con el exterior, dejando a cuatro turistas y el piloto de la nave en paradero desconocido. Desde entonces los equipos de rescate están trabajando para encontrarles, y mientras todavía no se sabe qué ha ido mal para que esto ocurra, poco a poco se va conociendo más sobre esta atracción.

La nave pertenece a una compañía llamada OceanGate, la cual ofrecía un viaje en submarino para acercarse a los restos del Titanic, una aventura que aparentemente no tenía complicaciones, y sin embargo, se ha convertido en una tragedia.

La Guardia Costera de EEUU está empleando a todos sus efectivos para encontrar a este submarino, a la vez que están buscando los motivos por los que ha ocurrido esta desaparición. Son muchas las posibilidades que podrían haber causado que la nave Titán perdiera contacto con el exterior, y entre todas las opciones factibles, se ha descubierto un aspecto de la nave que ha llamado mucho la atención.

Como no podía ser de otra forma, la legión de tuiteros, al igual que las autoridades costeras, han comenzado a investigar el caso y como descubrió este usuario este submarino se controlaba con un mando Logitech para videojuegos lanzado en 2005 y que había sido reconvertido.

Un viaje premium con materiales que no lo son tanto

Llama mucho la atención que OceanGate se decidiera por remodelar un antiguo mando de PC para reconvertirlo en la herramienta de control de esta nave, principalmente porque este viaje para ver los restos del Titanic cuesta 250.000 dólares.

Con este precio, cualquiera esperaría tener una nave equipada con la tecnología más puntera, y sin embargo, se controla con un mando del 2005. Lo cierto es que, si ese controlador no sirviera, no lo habrían utilizado, pero no hay dudas que es más que cuestionable que un viaje que ha costado un cuarto de millón sea controlado con un mando que puedes comprar por menos de 40 euros en muchos lugares.

Y'all please watch this. It's a CBS story that aired a while back about that submarine that is now missing. The creators of that missing submarine are DEEPLY unserious. pic.twitter.com/B6JriITyZj — Marie, MSN, APRN, FNP-C (@FnpMarieOH) June 19, 2023

Además, la única modificación aparente de estos mandos es que los joysticks se sustituyen por dos palancas necesarias para conducir la nave. Según hemos podido saber, durante la madrugada de este miércoles los múltiples equipos de rescate han escuchado "ruidos raros" en las profundidades de la zona de búsqueda que parecen provenir de un submarino, puedes seguir todas las novedades todas las actualizaciones del caso desde aquí.