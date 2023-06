Así es como puedes conseguir más fácilmente un aumento, según un asesor financiero

El empresario, asesor de finanzas personales y autor Ramit Sethi compartía en un evento de CNBC Make It sus estrategias para la negociación de los salarios. Para él es fundamental empezar pidiendo al responsable de la subida algún consejo para aumentar el rendimiento de uno. Así se podrían superar las expectativas del puesto, no solo cumplirlas.

Entonces, para este experto en finanzas personales, ya se empieza a negociar meses antes de pedir el aumento. Más concretamente, habla de entre 3 y 6 meses antes de revisar el desempeño laboral.

Situar unas expectativas

Antes que nada, Sethi aconseja organizar una reunión con el jefe. En la misma se debe hablar de la forma en la que se cuantifican y miden los progresos, así como situar las expectativas que se tienen del empleado en cuestión. A su juicio, explica que una forma de abordar el tema sería: "Es muy importante para mi ser muy bueno en este empleo, y quiero saber lo que me va a costar conseguirlo. ¿Podemos hablar del tema?"

Entonces, el experto financiero dice que es suficiente con salir de la reunión habiendo situado claramente de 2 a 3 metas para alcanzar, de modo que se sobresalga en el trabajo. Y mientras se persigan esos objetivos, Sethi dice que es importante actualizar de los progresos al jefe cada pocas semanas, por ejemplo a través del correo. Toda esta información se le podrá presentar más adelante para apoyar la petición del aumento de sueldo, como una lista de avances tangibles.

¿Cuándo pedir el aumento de sueldo?

A la hora de volver a reunirse para comentar el desempeño, Sethi dice que se debe recordar lo que se habló la vez anterior con el superior. Tras ello, llegaría el momento de enumerar los progresos logrados hasta entonces, apoyándose en todos esos correos (o distintos mensajes) con los que se le ponía al día.

El experto en finanzas personales añade que también es recomendable investigar lo que hacen otros compañeros que ocupan la misma posición, y compartir los resultados con el jefe.

"No es necesario ser beligerante, la negociación es como un baile", explica Sethi. Pero también es posible que a pesar de todo no se le conceda a uno este aumento. Entre las razones que de el superior puede estar la falta de presupuesto, o incluso la falta de potestad para llevar a cabo el cambio. Si finalmente tuviera lugar esta situación, el asesor financiero dice que no hay nada de malo en ello. Sin embargo, aconseja al trabajador reflexionar que: "Lo que significa para ti es que tienes que tomar una decisión sobre si quieres seguir en ese trabajo o no".