Tebas (LaLiga): "Ni el CSD, ni la RFEF, ni el propio Real Madrid nos han acompañado en las denuncias"

El caso Vinícius Jr. y los insultos que recibió durante el partido con el CF Valencia están dando la vuelta al mundo. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha destacado hoy en una rueda de prensa que "ni el Consejo Superior de Deporte (CSD), ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ni el propio Real Madrid nos ha acompañado en las denuncias que hemos puesto a lo largo de estos años. Siempre hemos estados solos".

Por ello, Tebas reclama que LaLiga pueda tener competencias para poder actuar y tomar medidas más allá de las multas. Hasta ahora es la RFEF la que tiene la capacidad sancionadora. "Estamos pidiendo tener competencias para poder sancionar nosotros mismos, cuando podamos hacer esto conseguiremos erradicar totalmente estos insultos de los estadios", alega Tebas.

Muy contrario es lo que ocurre en la Premier League está estipulado que si hay insultos racistas por parte de la afición de un club, este perderá puntos en la clasificación, algo que en España no está regulado. "Sería bueno que en nuestro país se incluya esta medida sancionadora", pide el presidente de LaLiga.

El presidente es tajante, "soy partidario de que si durante un partido se dan insultos que los jugadores se retiren del terreno del juego, aunque puntualmente dañe la imagen de LaLiga".

Años de lucha

LaLiga asegura que lleva años luchando contra los insultos racistas, homófobos y xenófobos que se dan en los estadios. De hecho, en el 2020, LaLiga interpuso la primera demanda por el caso Iñaki Williams (Atletic Club). "Hoy están sentados en el banquillo pendientes del juicio. Hemos pedido años de prisión", dice Tebas.

No obstante, todas las sanciones que ha interpuesto la organización no han llegado a buen puerto, ya que en algunos casos estos han sido cerrados por falta de pruebas o porque no se han encontrado a los culpables.

El presidente de LaLiga ha querido resaltar que "el fútbol español no es racista, LaLiga no es racista. Me preocupa este aspecto y pretendo trabajar para erradicarlo".