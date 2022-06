Las empresas españolas que aplican la jornada de cuatro días sin bajar sueldos

Mientras se retrasa para después del verano el proyecto de la jornada laboral de cuatro días, impulsado por Más País, algunas empresas privadas españolas se han adelantado a la medida y han instaurado el recorte de la jornada sin reducir salarios de forma voluntaria. En Europa, algunos países ya han puesto en marcha esta decisión mediante proyectos pilotos en el sector privado y otros instalándose en el sector público, como Bélgica e Islandia (2021). Ante esta propuesta, los expertos, la sociedad -entre ellos- los jóvenes, analizan la conciliación familiar, los costos, beneficios o conflictos de este modelo que rompe con la tradición laboral de cinco días.

La partida presupuestaria de esta medida ha sido el último hito del proyecto propuesto por Iñigo Errejón, sin embargo, no será hasta después del verano cuando se publiquen las convocatorias de ayudas para este proyecto piloto. La razón, la guerra en Ucrania que ha llevado al Gobierno de Sánchez a priorizar el conflicto geopolítico y a realizar un protocolo de acción ante la crisis energética.

Paralelamente, en Europa, el debate sobre este modelo que rompe con la estructura tradicional del trabajo se pone en manifiesto y con ello países como Portugal activan proyectos pilotos con empresas que voluntariamente quieran participar en el estudio realizado por el Ministerio de Trabajo de Portugal. La idea de Ana Mendes Godinho, ministra de Trabajo del país vecinos, es que la medida se extienda al sector público.

Empresas españolas con reducción de la jornada

Si bien aún no se ha aplicado el proyecto de Más País, algunas empresas de la península se han adelantado y actualmente lo están aplicando.

Las primeras en hacerlo fueron de origen andaluz en 2020: la empresa malagueña EMA Competición, lugar en el que asegura su director "estamos muy contentos"; y la empresa de Jaén Software DelSol, donde, un año más tarde de adoptar el modelo, el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales, Juan Antonio Mallenco, explica a Efe que el balance es "positivo" ya que han reducido el "absentismo laboral" y ha aumentado el "orgullo de pertenencia a la empresa".

Mallenco recuerda que la implantación de la nueva jornada de cuatro días no fue algo fortuito sino un proyecto madurado en el que estuvieron trabajando desde un año antes, ya que no existían referentes en España.

Desigual siguió los pasos 3 años más tarde, pero tomando el modelo belga de reducir el horario con rebaja salarial incluida. Telefónica hizo el intento, pero sus trabajadores se opusieron por la pérdida del salario que podía significar la decisión.

Subvenciones para aplicar el modelo

Los apoyos económicos no se harán esperar hasta la aplicación del modelo propuesto por Más País. En esta línea, la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana ultima las ayudas para las empresas que apuesten a la medida.

La intención de la Administración valenciana es subvencionar con algo más de 9.000 euros a las empresas por cada persona trabajadora que se sume a la jornada de 32 horas durante tres años.

Productividad, "clave" en la medida

El debate ya está en la mesa y para ello sacan la voz los economistas. Entre ellos, Santiago Niño Becerra, conocido por haber anticipado la crisis financiera mundial de 2008, en una entrevista en la Cadena Ser, valora el proyecto de Más País. Para el experto la medida se podría aplicar siempre y cuando la productividad no baje.

"Por mi experiencia como economista y en empresas, si reduces el tiempo de trabajo, me da igual una hora, dos o un día, y no aumenta la productividad, los salarios no pueden mantenerse. Al no ser que haya una subvención de dinero público que compense a la empresa el mayor coste que tiene", sugiere el economista.

En este contexto, Niño Becerra asevera que para aplicarse dependerá del tipo de actividad que realice una empresa "especialmente aquellas que requieren casi las 24 horas y están vinculadas a una actividad permanente", agrega.