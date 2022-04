"El metaverso ofrece la posibilidad de ser mucho más productivos"

Intermediación inmobiliaria en la nube. En eso se basa eXp Realty, la compañía estadounidense filial de eXp World Holdings, que llegó a España hace menos de un año. Michael Valdes, presidente de eXp Global, define el metaverso como un lugar que hace el mundo más cercano y que -sobre todo- aumenta la productividad de los agentes. De hecho, en plena crisis del coronavirus el holding alcanzó una facturación récord de 3.800 millones de dólares. En la actualidad cuenta con más de 80.000 profesionales repartidos en 21 países, pero el objetivo para 2026 es expandirse a 50 mercados y sumar medio millón de agentes a sus filas.

eXp World Holdings batió récord de ingresos y beneficios en 2021. ¿Su modelo de negocio ha resistido a la pandemia mejor que los tradicionales?

Desde luego que sí. Ahora todo el mundo habla del metaverso, pero nosotros llevamos operando allí diez años. Cuando estalló la pandemia todos recurrieron a la tecnología para mantener el negocio y estar conectados. Nosotros hemos abierto en 15 países en plena crisis del coronavirus sin la necesidad de montarnos en un avión. Lo que nosotros hicimos con nuestra plataforma no se podría haber hecho en otra empresa. Somos una de las inmobiliarias más grandes del mundo. Actualmente tenemos más de 80.000 agentes en 20 países.

Utilizar el metaverso os ha dado ventaja...

Claro que sí. El metaverso es nuestra vida diaria y hace que el mundo sea más cercano. Puedes entrar en el metaverso en España y al minuto estar en la India, Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Operamos en el metaverso en el idioma nativo en el que estamos. La experiencia mundial existe de una manera en la que no puede existir en la vida real. Nosotros celebramos juntas semanales con todos los lideres del mundo donde la gente interactúa y comparte experiencias. Tienen la posibilidad de hablar de negocios, de las mejores prácticas para llevar a cabo.... El metaverso nos ofrece la posibilidad de ser mucho más productivos.

Nos encontramos en un contexto sociopolítico de gran incertidumbre. ¿De qué manera podría impactar al sector inmobiliario la guerra entre Rusia y Ucrania?

Esta es otra crisis fuerte a la que se enfrenta el sector a nivel mundial, aunque todavía no sabemos cuál será su magnitud. Podría afectar a la construcción de la obra nueva retrasando la entrega de proyectos o encareciendo el precio final. Nosotros teníamos intención de expandir el negocio a Europa del Este, pero de momento hemos puesto en pausa el proyecto. Estamos a la espera de lo que pueda pasar.

Sobre los precios, ¿cuánto podrían subir?

Estamos en plena crisis. Todavía es muy temprano para hacer estimaciones.

El inmobiliario demostró ser especialmente resiliente a la pandemia. ¿Cómo ha cambiado el sector? ¿Dejó más oportunidades de inversión?

Sí, ahora hay más oportunidades a nivel mundial. La pandemia ha hecho que cambiemos nuestras preferencias a la hora de elegir casa. Antes decidíamos por motivos de proximidad al trabajo, pero ahora eso ya no es tan importante. En cuanto a los precios, subieron en la mayor parte de los mercados.

¿Cuál es la hoja de ruta de eXP Realty para los próximos meses?

En total, vamos a abrir en diez países este año, poniendo el foco en Asia y Sudamérica. Trabajamos con el objetivo de ser la empresa inmobiliaria más grande el mundo con un total de 500.000 agentes y presencia en 50 países en los próximos cuatro años.

¿Qué supone el mercado español para la compañía y qué potencial tiene?

Es un país muy importante y estratégico para nosotros. Tanto España como Europa presentan un fuerte crecimiento, y en ambos contamos con muchos proyectos.

La digitalización está marcando el rumbo del sector inmobiliario, ¿llegará el momento en que desaparezcan las agencias físicas?

La tecnología va a ser importantísima para el futuro de la industria, pero la conexión personal entre el agente y el cliente siempre será clave. La pandemia nos enseñó que no necesitamos oficinas físicas para seguir adelante con el negocio. Sin embargo, no creo que vayan a desaparecer, aunque sí que tendrán otro sentido. No necesitaremos grandes espacios donde todos los agentes estén trabajando, sentados y llamando a los clientes. Es obvio que podemos ser mucho más efectivos utilizando tecnología.