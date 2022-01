¿Hay que comprar o alquilar vivienda? El ratio que revela la mejor opción según donde vivas

Es la eterna pregunta, la disquisición que debe afrontar casi todo el mundo en algún momento. Aunque no existe una respuesta única ni una verdad absoluta, lo cierto es que ciertos indicadores pueden ayudar a tomar la decisión adecuada. Uno de ellos es el price to rent ratio que funciona como una suerte de PER (ratio usado para valorar si una acción está cara o barata) que permite ver si es relativamente más barato comprar o alquilar una vivienda.

Desde el portal inmobiliario Idealista explican que el número de años de alquiler que son necesarios para la compra de esa misma vivienda (PER) es uno de los indicadores que más pueden ayudar a un particular a la hora de analizar si un mercado puede ser más interesante que otro para alquilar o comprar una vivienda.

Aunque no existe un punto a partir del cual se establezca que es mejor comprar (en las acciones tampoco), cuantos más sean los años de renta necesarios para pagar la casa, más interesante será para el inquilino establecerse en ella que comprar. Sucede lo mismo a la inversa: cuántos menos años sean necesarios, más interesante será comprar que alquilar.

Para realizar ese PER o ratio se realiza una división entre los precios de venta y de alquiler. Si los años de alquiler que se tienen que destinar a la compra son muchos, se debe a que los precios de venta son elevados en relación a los precios del alquiler, mientras que todo lo contrario ocurre si los años necesarios son pocos, los precios de venta son bajos en relación a los de alquiler.

En el caso de la Eurozona este ratio está en máximos históricos, lo que ha hecho que se hable de burbuja de precios recientemente. En países como Alemania o Luxemburgo, el precio de la vivienda está disparado mientras que los alquileres crecen de una forma más comedida.

En España, los expertos de Idealista han realizado el mismo ejercicio con las capitales de provincia. Las que presentan los precios de venta más elevados, como el caso de San Sebastián, Palma, Barcelona o Madrid, exigen un mayor número de años de renta y podrían ser más interesantes para alquilar que otras ciudades con precios más económicos como Lleida o Murcia, donde el PER muestra que los precios de venta son bajos para el nivel que tienen los alquileres.