Un país de propietarios: crece el interés por comprar e invertir en vivienda

El sentimiento de propiedad sigue muy arraigo entre los españoles. Tanto es así, que el 76% cree que comprar una vivienda es la mejor forma de invertir para el futuro. Además, un 50% de las personas partidarias de esta idea opina que esta opción se ha potenciado tras la pandemia del coronavirus, según el II Observatorio Vía Célere de la vivienda en España.

El estudio también desvela que el número de españoles que viven en régimen de propiedad ha crecido desde el 58% del año pasado al 63% actual. Además, ha bajado un 3% (del 26% al 23%) el número de personas que reside en una vivienda de alquiler, mientras que se mantiene inalterable el porcentaje aquellos que viven en la casa de un familiar o amigo (14%).

A pesar de estas cifras, la brecha entre las personas a las que les gustaría poder tener una vivienda en propiedad y las que lo consiguen sigue siendo elevada, puesto que un 88% de los encuestados asegura que preferiría vivir en régimen de propiedad, frente a un 12% que apostaría por el alquiler.

¿Y cuáles son las principales razones que impiden adquirir una vivienda? El 94% de los encuestados admite que es por motivos financieras. Estas respuestas, a su vez, concretan que en un 53% de los casos se debe a un precio de compra inaccesible, mientras que en el otro 41% se achaca a la falta de capacidad para acceder a la financiación.

Más allá de estas razones, un 22% de los encuestados que vive de alquiler, pero preferiría vivir en una vivienda de su propiedad, no realiza la compra ante la falta de certidumbre sobre un posible traslado en el futuro y un 9% indica que no encuentra una vivienda para comprar en la zona que le interesa. Del mismo modo, la mitad de las personas (49%) cree que el Covid-19 ha dificultado el acceso a la vivienda, un 35% piensa que no ha afectado y solo el 16% opina que la pandemia ha favorecido el acceso a la vivienda.

Al mismo tiempo, el porcentaje de españoles que pretende cambiarse de vivienda en los próximos cinco años ha permanecido inalterado en el 42%, por un 58% que no se lo plantea. La principal razón que motivaría este cambio de vivienda es la búsqueda de un hogar mejor, siendo así en el 46% de los casos.

Por otra parte, cabe destacar el incremento del número de españoles que desea mudarse a un barrio más adecuado a sus necesidades, pasando del 22% al 35% en el último año. Asimismo, un 15% indica que este cambio se debe a que desea una residencia más adecuada a las necesidades detectadas durante el confinamiento. Por último, el 4% restante afronta este proceso como un método para ganar dinero con la venta o alquiler de su vivienda actual.

Interés por la obra nueva

El estudio de Vía Célere también desvela que el interés por la vivienda de obra nueva ha crecido frente a la segunda mano. En concreto, ha subido 7 puntos respecto al 2020, pasando del 67% al 74%. Estos resultados se deben fundamentalmente a la eficiencia energética y al diseño moderno que ofrecen las viviendas recién construidas, según ha asegurado el 76% y 72% de los encuestados respectivamente.

El resto de los motivos que hacen a los españoles decantarse por promociones de nueva edificación son la calidad de los materiales empleados (67%), seguido de la zona en la que se ubican los nuevos edificios (46%) y las zonas comunes (35%).

Respecto al momento de compra, el 69% de los encuestados explica que adquirió su vivienda hace más de diez años, mientras que solo un 27% lo hizo entre 2010 y 2020. Por último, tan solo un 4% confirma haber realizado la compra en el último año.

El estudio también concluye que el proceso de compra física sigue siendo la principal opción de los españoles. De hecho, después de la pandemia se ha incrementado el número de personas que prefiere realizar todo el procedimiento de forma presencial, aumentando de un 47% a un 53%. En cualquier caso, un 35% de los encuestados sigue manteniendo que no le importaría realizar parte del proceso de compra online, pero visitando el punto de venta en alguna de las fases del mismo.

De la misma forma, el proceso de compra online sigue siendo una opción considerada pero minoritaria, ya que el porcentaje de personas dispuestas a realizar todo el proceso en formato virtual se ha mantenido estable en un 11% con respecto al año pasado.