Idealista confirma cuál es la mejor forma de donar dinero para la compra de vivienda: "No existe un límite legal"

La compra de vivienda en propiedad es el sueño de buena parte de la población debido al aumento de los precios del alquiler y la reducción de la oferta en un mercado cada vez más tensionado. Por eso, muchos ciudadanos que tienen la posibilidad de hacerlo, intentar donar dinero a sus hijos para que proceden a la compra de esa deseada vivienda.

La donación de dinero debe hacerse de una forma muy concreta para no tener problemas con Hacienda, según ha explicado el portal inmobiliario Idealista en un artículo reciente. Entre sus ventajas, destaca, está la de que no tiene ningún efecto en el IRPF, "ya que no habrá ganancia patrimonial". Por eso, se trata de un mecanismo con ventajas fiscales.

El receptor de la donación sí que tendrá que hacer frente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aunque en muchas comunidades (es un tributo cedido por la Administración) existen bonificaciones a las transmisiones entre padres e hijos. Además, "no existe un límite legal para las donaciones", aunque las bonificaciones previstas en estos casos sí pueden tener restricciones.

Sea como fuere, la opción de la donación aparece como una alternativa atractiva a los préstamos y permiten a los hijos afrontar ese muro inicial para la compra de una casa que supone la entrada para el piso.

Idealista señala que el primer paso es demostrar que tanto donante como donatario están capacitados para entregar y recibir el dinero, conforme a lo que apunta el Código Civil en sus artículos 624 y 625 (se pueden consultar en este enlace). Es decir, que el donante pueda "contratar y disponer de sus bienes" y que el donatario no esté "especialmente incapacitados por la ley" para recibir la donación.

Aunque registrar la donación ante notario no es obligatorio, Idealista sí matiza que es la única opción de que quede constancia de la misma, por lo que podría ser recomendable. Además, sostiene, Hacienda pide la inmensa mayoría de las ocasiones escritura pública para que el contribuyente pueda beneficiarse de las bonificaciones contempladas en la ley para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Cómo donar dinero a tu hijo para la compra de vivienda

Idealista lo resume todo en cuatro pasos fundamentales:

Preparar la documentación necesaria el día de la firma de la escritura. Será imprescindible acreditar la procedencia del dinero donado.

Estudiar la escritura pública, comprobar que todo es correcto y establecer tanto el importe de la donación como las partes afectadas y otras condiciones.

Formalizar la donación ante notario con la firma de todas las partes.

El pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones por parte del donatario. Se hace presentando el modelo 651 en 30 días hábiles.

Desde Idealista insisten de que no es necesario pasar por el notario, pero sí es recomendable porque, en ese caso, el contribuyente no podrá disfrutar de las bonificaciones que permiten las comunidades autónomas.