Rehipotecar una casa para comprar otra: "Es importante tener en cuenta que la última palabra..."

El precio de la vivienda es cada vez más elevado. De hecho, según los últimos datos del Índice iAhorro (segundo trimestre de 2025), el precio medio de las viviendas hipotecadas entre abril y junio de 2025 alcanzó los 281.217 euros, lo que supone un incremento del 6,44% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto significa que si una persona quiere adquirir un inmueble tendrá que pedir más financiación o aportar más ahorros. Una opción para obtener más liquidez puede ser rehipotecar una vivienda.

Al rehipotecar un inmueble lo que un usuario obtiene es otra vez el dinero que en su día le prestó el banco para adquirir la vivienda. Esta operación puede realizarse con una casa libre de cargas o con una hipoteca vigente.

¿Cómo se rehipoteca una vivienda? Lo primero que tendrá que hacer el interesado es ponerse en contacto con su banco. Entonces la entidad volverá hacer un estudio del perfil del solicitante, debido a que desde el momento en el que se solicitó la primera hipoteca hasta la actualidad la situación financiera ha podido cambiar. En el caso de que la entidad lo vea viable se formalizaran todos los documentos y se firmará ante notario.

Con respecto a los gastos, el solicitante tendrá que hacer frente al coste de la tasación, notaría, registro de la propiedad, gestoría e IAJD, por lo tanto, es necesario contar con un fondo suficiente como para asumir el procedimiento.

En resumen, rehipotecar una casa para comprar otra es una opción viable para aquellas personas que ya cuentan con un inmueble en propiedad y quieren adquirir otra casa para utilizarla como segunda residencia o, incluso, como inversión poniéndola en alquiler.

No obstante, es importante tener en cuenta que la última palabra la tiene el banco, por lo que si la entidad considera que el solicitante no dispone de un perfil económico solvente para asumir la operación ésta no se podrá llevar a cabo.

¿Qué hipoteca debería elegir en estos momentos?

Una persona que esté pensando en rehipotecar una vivienda es probable que haya echado un vistazo al mercado para ver qué hipoteca se adapta a sus necesidades. Si bien es cierto que hasta hace unos meses las hipotecas mixtas eran la mejor alternativa, en estos momentos las de tipo fijo han recuperado cuota de mercado.

De hecho, según el último Índice iAhorro, el 59,46% de los usuarios que contrataron su hipoteca a través del comparador hipotecario durante el segundo trimestre de 2025 han optado por un interés fijo, frente al 39,59% que eligieron uno mixto. Esto se debe, en gran parte, a que las entidades bancarias han mejorado sustancialmente las condiciones de los préstamos a tipo fijo.

"Una hipoteca fija que se sitúe en torno al 2% TIN es una muy buena hipoteca. Y ahora estamos viendo productos muy interesantes en este sentido, poco vinculados, e incluso alguna oferta cuyo tipo de interés ya rebaja ese umbral para perfiles más atractivos para la banca", explica Marcel Beyer, CEO de iAhorro.

¿Eso significa que las hipotecas mixtas van a desaparecer? "Si miramos solamente el tipo de interés, la hipoteca mixta sigue siendo la más atractiva del mercado y es un muy buen producto para quienes no tienen tanta aversión al riesgo. Además, la banca ha seguido abaratando estos productos y creemos que lo seguirá haciendo para continuar ofreciéndolos como una de las mejores alternativas ahora mismo", aclara Beyer.

Como se puede observar, se trata de un buen momento para pedir una hipoteca, por lo tanto, aquellos que se estén planteando hacer esta operación deberían ponerla en marcha cuanto antes.