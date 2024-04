Golpe de Sánchez a los millonarios que quieren entrar en España con la compra de vivienda: suprime la 'golden visa'

Golpe al sector inmobiliario. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en Sevilla que el Ejecutivo va a eliminar la 'golden visa', popularmente conocida como visado dorado. Se trata de un permiso de residencia que se concede a los extranjeros no comunitarios que realizan una inversión inmobiliaria igual o superior a los 500.000 euros o llevan a cabo una aportación significativa de capital en deuda, fondos, acciones o depósitos. "Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. No queremos un modelo de inversión especulativo", ha dicho el presidente.

La inversión en el sector inmobiliario es la vía de entrada al país mas utilizada por los extranjeros no residentes. De hecho, desde el Gobierno aseguran que "alrededor del 94% de los visados para inversores están vinculadas a inversiones inmobiliarias (cerca de 10.000 autorizaciones)", y que la mayoría se concentran en zonas que "coinciden en ser las más tensionadas como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma y Valencia".

Según los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a elEconomista.es, el Ejecutivo concedió 589 visados de residencia por adquisición de inmuebles y 20 visados de residencia por otras formas de inversión entre enero y septiembre de 2023. El año anterior, el Gobierno de España acordó suspender la concesión de visados de residencia a los inversores y emprendedores rusos. La medida, que afectó a todos los ciudadanos de dicha nacionalidad independientemente de su relación con las autoridades del país, se tomó en respuesta a la invasión de Ucrania.

En cuanto al origen de los inversores, los millonarios chinos fueron los mayores beneficiarios de los visados dorados por adquisición de inmuebles en 2022, con 61permisos concedidos de un total de 136. También tuvieron un peso significativo los ciudadanos de Filipinas (21) y Reino Unido (12). Por detrás se situaron los rusos, que en los primeros dos meses y medio del año -antes del veto- recibieron 9 visados. La lista se completó con inversores de Kazajstan (6), Venezuela (5), Argelia (5) o Estados Unidos (5), entre otros.

¿Cómo funciona?

El visado de residencia para los ciudadanos extracomunitarios fue aprobado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajo. Está recogido en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y permite a los ciudadanos no europeos residir en España a cambio de hacer grandes inversiones.

En el caso del mercado inmobiliario, el permiso se consigue a cambio de comprar bienes inmuebles por un valor igual o superior a los 500.000 euros. El tiempo de residencia tiene un plazo de dos años, pero se puede ampliar por periodos de cinco años. El demandante de la 'golden visa' debe acreditar la compra del inmueble presentado una certificación registral de dominio y cargas emitida por el Registro de la Propiedad y, entre otras cosas, acreditar que dispone de la inversión libre de toda carga o gravamen. En el supuesto de que la compra del inmueble no se haya formalizado, tendrá que presentar un precontrato de garantía junto con un certificado de una entidad financiera establecida en España.

El visado de residencia también se puede conseguir realizando una inversión inicial por un valor igual o superior a dos millones de euros en títulos de deuda pública, o por la misma cantidad o superior a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras del país.

También pueden solicitar el visado aquellas personas que pongan en marcha un proyecto empresarial que vaya a desarrollarse en territorio nacional y que sea considerado y acreditado como de interés general. Este tipo de inversión es minoritaria; de hecho, solo se concedieron ocho visados de residencia por esta vía durante 2022.