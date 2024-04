"Habitación en alquiler": el calvario de vivir en una microfurgoneta por 700 euros al mes en España

Varias son las razones que hacen que el precio del alquiler en España esté por las nubes. Hace unos días contamos cómo la inversión extranjera en inmuebles en ciudades como Madrid, mediante la 'golden visa' ha causado, en parte, este efecto inflacionario. Este escenario inviable ha hecho que el Gobierno empiece a aplicar medidas e interponga leyes sobre la vivienda para controlar este fenómeno. Esto mientras la población busca alternativas extremas para poder salir a flote, como la de vivir en una furgoneta por 700 euros al mes.

Para evidenciar este escenario, está la historia de un grupo de empleados estacionales que trabajan en Ibiza. Durante los periodos vacacionales de la isla, y por el incremento en el precio de los alquileres en verano, se ven obligados a hospedarse en una furgoneta que se oferta por 700 euros en Wallapop, según cuenta una publicación de Antena 3.

Se trata de una furgoneta semi camperizada Ford Transit Connect de batalla corta en la que, a duras penas, una persona de estatura mediana puede dormir. Según reza el anuncio, que lleva por nombre "Habitación en alquiler", se ofrece un vehículo de pasajeros que cuenta con una cama doble que se desmonta fácilmente, con cinco plazas y que pide una fianza de 700 euros.

Además, solo se puede hacer un máximo 1000km al mes. Incluye seguro, revisión mensual y el propietario que alquila la "habitación", señala que no se puede salir de la isla de Ibiza. La supuesta "habitación" no tiene concina, ni baño y tampoco ducha. Evidentemente se trata de un vehículo complementario para hacer rutas de camperización en esta zona balear, sin embargo, es usado como una vivienda de alquiler para quienes no pueden permitirse pagar tanto por un piso.

El micropiso de 6m2

Al igual que la historia de los trabajadores estacionales de Ibiza está la historia de Ángela. Una trabajadora que llegó hace seis años desde Huelva a Madrid en busca de oportunidades de empleo y que para lograr su propósito ha tenido que sacrificar, entre otras, su forma de vivir. Un retrato de miles de españoles, que día a día luchan por salir a flote en medio de la crisis de la vivienda.

La andaluza dejó atrás la comodidad que le otorgaba su ciudad, para buscar nuevos horizontes en la capital española. Según contó en el programa 'Comando Actualidad', y que recoge en la actualidad el canal de TikTok 'Viral 33', dejó de vivir cómodamente en una casa de 250 m2 para, a día de hoy, "vivir en un micropiso de tan solo 6 m2".

La condición "infrahumana" de la vivienda

"Estaba acostumbrada a vivir en una casa más grande. También viví un año y medio en un piso compartido, pero no me gustó la experiencia. Aun así, era costoso, una habitación llega a valer unos 400 euros. Con los altos precios de Madrid, me toca vivir aquí", explicó al medio.

Ángela trabaja en una tienda de ropa, gana 1.050 euros al mes y el alquiler de su micropiso le cuesta 350 euros, es decir, un tercio de su salario. Cifras que, como ella señaló al programa, le permiten "apañárselas", pero con el alto coste de vivir en un espacio hiper reducido en condiciones casi "infrahumanas".

Por esta razón, "evita" estar en la vivienda. "Día a día salgo a trabajar y llego en la noche. Estar en el piso me conlleva a pasar todo el día en la cama, como si fuese un hospital, ya que no tengo sofá ni espacio para moverme. O te acostumbras o te vuelves loca", argumentó la andaluza.