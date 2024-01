El Banco de España avisa de los plazos sin comisiones para cambiar la hipoteca de tipo variable a tipo fijo o amortización

La llegada de 2024 ha conlevvado la prórroga de algunas de las medidas de los diferentes decretos anticrisis de los últimos años y que han afectado a múltiples campos como, por ejemplo, las hipotecas.

Así, debido al aumento de los tipos promovido por el Banco Central Europeo a raíz del aumento de la inflación, el euríbor (índice de referencia de las hipotecas a tipo variable) el Gobierno aprobó la exención de las comisiones para los cambios de esas hipotecas a tipo variable a unas de tipo de fijo.

El Banco de España ha informado en su página web de que las medidas se han ampliado durante todo 2024: "Se ha publicado la norma que prorroga durante todo 2024 el plazo para cambiar tu hipoteca de tipo variable a tipo fijo o realizar una amortización anticipada total o parcial sin pagar comisiones".

El organismo explica que en el nuevo decreto de medidas se ha incluido, además, una adicional: que la exención de las comisiones por el cambio de hipoteca se extiende a las de tipo mixto siempre que en los tres primeros años sean de tipo fijo.

Además, informa el Banco de España, cualquier novación o subrogación que tenga lugar durante los primeros tres años de la vida del préstamo (siempre que implique el cambio de variable a tipo fijo o con un primer tramo fijo de al menos tres años), "la compensación o comisión por reembolso o amortización anticipada no podrá ser mayor que la pérdida financiera que pueda sufrir la entidad, con el límite del 0,05% del capital reembolsado anticipadamente". De hecho, si esa novación no implica una amortización anticipada de capital, no se podrá cobrar ninguna comisión.

En paralelo, si la novación o subrogación tiene lugar pasados esos tres primeros años de la vida del préstamo, no se podrán cobrar compensaciones o comisiones si se pacta "la aplicación, en adelante y para el resto de la vida del préstamo, de un tipo de interés fijo o con un primer tramo fijo de, al menos, 3 años".

Un vistazo al Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre (puede consultarlo en este enlace del Boletín Oficial del Estado) deja claro que las medidas quedan prorrogadas. En él, el Gobierno habla de un contexto todavía desfavorable: "La expectativa de que se mantenga el endurecimiento de las condiciones financieras durante algún tiempo aconseja extender estas medidas hasta el 31 de diciembre de 2024".