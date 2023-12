La obra nueva se encarece un 11% y aleja la corrección de los precios de la vivienda

Los precios de la vivienda libre acumulan 38 trimestres al alza tras repuntar un 4,5% interanual en el tercer trimestre del año (+0,9%) impulsados especialmente por una obra nueva que se disparó un 11% entre julio y septiembre, su mayor avance en 16 años. Esta situación aleja un posible escenario de correción en los precios de la vivienda que no se espera que se dé en el medio plazo pese al actual enfriamiento del sector.

El Índice de Precios de la Vivienda (IPV) actualizado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la obra nueva el principal protagonista, tras encarecerse 3,3 puntos sobre el segundo trimestre; la escasez de stock de esta tipología y la subida de los precios de los materiales de construcción contribuyen a este desarrollo al alza.

La vivienda usada también dibuja una línea ascendente aunque, en su caso, más comedida. En los meses de verano umentó un 3,2% frente al 2,9% del trimestre previo. Con todo, las tres décimas de más fueron suficientes para que alcanzara su cota más elevada desde finales de 2022.

La evolución intertrimestral mantiene la fortaleza de los precios pese al enfriamiento del sector. Entre el segundo y el tercer trimestre, la vivienda se encareció un 2,5% en el que es su mayor alza trimestral desde e arranque de 2022. De un trimestre a otro, la vivienda de obra nueva repuntó un 4,1% (su mayor subida desde el tercer trimestre de 2020) y la usada un 2,2%.

La escasez de oferta sigue siendo el principal tensor del precio de la vivienda. El endurecimiento de las condiciones de los préstamos hipotecarios y la expulsión del mercado de potenciales compradores, que no pueden asumir el riesgo del tipo variable o el precio del tipo fijo, no son suficiente para compensar el desajuste entre la frágil oferta y intensa demanda. El desequilibrio entre una y otra variable impide que en un escenario como el actual, en el que tanto la compraventa como la firma de hipotecas acumulan varios meses de caídas, no sea suficiente para corregir la tendencia que se inició hace nueve años. En este escenario, el sector parece descartar una caída en el medio plazo.

"El interés por comprar todavía supera los niveles prepandemia y la reducción de la oferta durante este pasado ejercicio complicará todavía más poder llegar a un equilibrio rápidamente. Vaticinamos que a cierre de año la subida de precios estará cercana al 5%", indica María Matos, portavoz de Fotocasa.

Ninguna comunidad autónoma presentó tasas interanuales negativas en el tercer trimestre, aunque el nivel de subidas varió desde el 7,6% que repuntaron los precios en Navarra hasta el 1,1% que se elevaron en Castilla-La Mancha.