La vivienda aguanta el pulso al enfriamiento del sector y acumula dos años de subidas en el precio

El precio de la vivienda libre alargó entre abril y junio la racha al alza que acumula desde hace nueve años tras subir un 3,6%, una décima más que en el arranque de año con la que acumula 37 trimestre de ascensos.

El Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta a una subida en los precios de la obra nueva del 7,7%, 1,7 puntos más que el trimestre pasado que dejan atrás la senda de caídas que inició en el tercer trimestre de 2022. La vivienda de segunda mano sigue restando empaque a las subidas tras repuntar un 2,9%, una décima frente al trimestre anterior.

Es en la variación trimestral donde mejor se aprecia el aguante de la vivienda ante el enfriamiento del sector. De abril a junio los precios se encarecieron un 2,1%, el mayor repunte desde el primer trimestre de 2022, muy por encima de 0,6% que rebotaron en el trimestre previo.

El sector ya asume que los precios no bajarán

Los datos de Estadística confirman la convergencia de dos circunstancias opuestas tras ese dato: si bien los precios siguen presionando al alza, se trata de la segunda menor subida interanual en dos años en un momento de cambio de tendencia en el inmobiliario principalmente por la subida de tipos de interés.

El encarecimiento de las hipotecas expulsa fuera del mercado de compraventa a potenciales compradores con capacidad financiera baja, sin embargo, el dato confirma que la demanda quienes sí pueden hacer frente a las condiciones de los bancos sigue estando muy por encima a la actual oferta de vivienda. Patricia Rodríguez-Lázaro, especialista en inversión inmobiliaria y Head of Investment de Clikalia, comparte un punto de vista alejado de la idea de una posible caída en los precios si no se pone remedio a ese desajuste entre oferta y demanda con medida como la rehabilitación de viviendas o que consigan sacar al mercado los inmuebles ahora vacíos: "Pese a la idea que se ha extendido en una parte del mercado, los precios no solo no van a bajar, sino que van a seguir esta tendencia alcista en lo que queda de año".