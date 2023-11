Carmen Chicharro (Metrovacesa: "Los usuarios ya no quieren leer webs planas, quieren consumir contenidos audiovisuales"

Metrovacesa, promotora española con más de 100 años de historia y más de 150 proyectos en desarrollo a nivel nacional, lanza MVC SPACE. Se trata del primer proyecto inmobiliario que ofrece una experiencia inmersiva al usuario en una web interactiva que, a nivel de innovación, busca dar el primer paso de conversión de una web 2.0 a 3.0. Carmen Chicharro, directora Comercial, Marketing e Innovación de la compañía, da más detalles sobre esta nueva plataforma.

¿Cómo surge este proyecto?

MVC SPACE se encuadra dentro de la estrategia de innovación de Metrovacesa. Para lanzar un proyecto de innovación, es necesario que reúna al menos una de las siguientes características: que permita digitalizar procesos, con el consiguiente ahorro en tiempo o costes, que ofrezca un nuevo canal o modelo de negocio, o que mejore la experiencia de cliente. Así, enriquecer la atención y experiencia del usuario en espacios virtuales es un primer paso del proceso de evolución de la web 2.0 a la 3.0, y es el paradigma bajo el que nace MVC SPACE. Este proyecto nace por tres motivos. El primero porque las webs actuales de las promotoras normalmente presentan el contenido sobre su historia, valores, formas de hacer, etc., en texto, un formato poco atractivo para los usuarios.

Segundo, vemos como la plataforma de YouTube cuenta con más de 2 billones de usuarios activos, lo que significa que los usuarios ya no quieren leer webs planas y que están mucho más interesados en consumir contenidos audiovisuales. Por último, la realidad virtual mixta ha venido para quedarse y prueba de ello es el avance de los dispositivos, con compañías como Apple o Meta que han lanzado Apple Vision Pro y Meta Quest 3.

¿Qué objetivos perseguís con MVC SPACE?

Transparencia. Mostrar lo que hace una promotora inmobiliaria contado por los empleados y los responsables de cada departamento, además de dar visibilidad a colaboradores principales como arquitectos, constructoras, etc. También buscamos reinventar la forma en la que los usuarios se relacionan e interactúan con Metrovacesa, acercándonos a ese público más digital que prefiere estos canales para comunicarse con nosotros. Adicionalmente, buscamos apoyar a los emprendedores con eventos y exposiciones de startups relacionadas con Real Estate ya que en Metrovacesa seguimos un modelo de innovación abierta, en colaboración con startups españolas.

Este proyecto, además, supone dar el primer paso para transformar la web 2.0 en 3.0 con una experiencia inmersiva. Para ello, el cliente entra en la web con un avatar y puede explorar el universo Metrovacesa por sí mismo. Jorge Pérez de Leza, nuestro CEO, da la bienvenida al usuario al espacio y le acompaña en la visita de las diferentes áreas.

¿Qué supone la web 3.0?

La web 3.0 tiene ingredientes como la descentralización, la tecnología blockchain, la tokenización, la IA y los espacios virtuales. Esta evolución permite humanizar la tecnología y ofrecer una mejor experiencia de usuario, tanto para incrementar las ventas, como para dar a conocer de una forma diferente, más cercana, a las compañías. La tecnología nos ayuda a ser más eficientes y, sobre todo, facilitarnos la vida. Ahora las webs de portales inmobiliarios o de las promotoras son webs enfocadas a producto y el cliente tiene que hacer varios clics hasta que llega a la vivienda que desea.

En un futuro no muy lejano, el usuario se conectará a una web con su identidad digital, en la que no se comparten sus datos personales, pero sí sus preferencias y circunstancias (miembros de unidad familiar, presupuesto, etc.). Si sumamos la IA, cuando el cliente se conecte se le ofrecerá la vivienda que más se ajusta a su perfil, sin necesidad de que tenga que dar información concreta de lo que busca. Así, las webs enfocadas a producto se transforman en webs centradas en el cliente.

¿Puedes prereservar 'online' una vivienda?

Así es. Además, somos la primera promotora que incluye bizum como medio de pago. El cliente puede entrar tanto en MVC SPACE como en nuestra web y rellenar un formulario para solicitar la prereserva de una vivienda. Desde Metrovacesa le llama un gestor comercial de forma inmediata para confirmar la vivienda que quiere y si prefiere el pago con bizum o con tarjeta de crédito. Enviamos al cliente por email o por SMS el enlace al pago (500 euros) y tendría prereservada su vivienda durante cinco días hábiles. Pasados esos cinco días, puede confirmar su compra y hacer una reserva en firme o, si no la quiere, se le devuelven los 500 euros por la vía que los pagó.

MVC SPACE no ofrece solo promociones, incluye un área de eventos...

En el salón principal de la web hay una pantalla con la sección Eventos. El primero es una entrevista a Carlos Lamela, presidente Ejecutivo de Estudio Lamela, arquitecto de varias promociones de Metrovacesa como Mesena 80 en Madrid o Málaga Towers en Málaga. La idea es hacer eventos por delegaciones con el equipo de Metrovacesa y colaboradores. También hemos realizado en este espacio, el webinar Ciudad próxima: innovación urbana para el desarrollo sostenible, una iniciativa pionera de nuestro departamento de Desarrollo Urbano Sostenible en colaboración con la Cátedra UNED - Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Y vamos a utilizar esta sección para ferias de empleo, con el fin de atraer talento joven.

Además, tenéis en la web un espacio para apoyar a los emprendedores españoles

Sí. Es el área HUB donde se podrán encontrar exposiciones sobre startups y nuevos talentos del arte digital, el proptech o el sector inmobiliario. De esta manera, Metrovacesa refuerza su compromiso con el ecosistema emprendedor ligado a la innovación, y apuesta por el talento y la colaboración para fortalecer el tejido empresarial español. La primera exposición del HUB en el lanzamiento de MVC SPACE es de Solimán López, primer artista español que vendió su obra digital a través de NFTs.

Dedicó una de sus obras al aceite de oliva y justo en el HUB podéis ver una gota que simboliza su obra. Nuestra idea es dar visibilidad a empresas que están revolucionando el sector inmobiliario como Imascono, empresa de Zaragoza líder en tecnologías creativas de realidades inmersivas, con quien hemos desarrollado el proyecto de MVC SPACE.

¿Tenéis datos de lo que puede generar una web tradicional o una web virtual?

Es pronto aún, ya que lanzamos MVC SPACE hace apenas un par de semanas. Sin embargo, hemos registrado 69 solicitudes de prereserva. Igualmente, hemos duplicado las visitas si lo comparamos con datos de la web tradicional y el tiempo medio de permanencia en la misma, lo que quiere decir que el contenido para el usuario es más interesante que si lo lee en una web plana. Esto no significa que la web tradicional vaya a desaparecer, pero vamos a ver con más frecuencia la evolución a este tipo de espacios.

Este proyecto tiene muchas posibilidades. ¿Cuáles serán los siguientes avances?

Estamos trabajando en proyectos relacionados con la tokenización que pronto daremos a conocer. Pero, efectivamente, MVC SPACE tiene muchas posibilidades. En el área Descubre tu hogar hay un mapa de España con todas las promociones de Metrovacesa, pero imagina ese mapa con todas las promociones digitalizadas, con realidad virtual e inmersivas para nuestros clientes, donde poder visitar la vivienda en escala real y pasear por el piso piloto, ver las zonas comunes e incluso interactuar con otros vecinos

¿Cuál crees que será la tendencia del sector inmobiliario en innovación?

La Inteligencia Artificial (IA) va a estar muy presente en el sector y MVC SPACE nace como una vía para explorar la IA. Los avatares podrían ser tus asesores e indicarte, en función de tus gustos, tu casa ideal. Pero, no solo se puede aplicar la IA en la atención al cliente, también es válida para estudiar tendencias del mercado y para darte incluso una recomendación sobre la compra de un suelo. Se aplica a las tarifas de las promociones en tiempo real, para automatizar y hacer más eficientes las tareas más administrativas, así como en el diseño y optimización de costes de obra.