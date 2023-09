Qué dice el programa de Feijóo sobre los okupas y las medidas que tomará en España

La 'okupación' ha sido uno de los ítems más debatidos desde que se aprobó en mayo la nueva ley de vivienda, un ítem que toma fuerza en medio de la investidura en el sector de los populares en esta jornada.

Y es que la normativa, además, de poner "barreras" al procedimiento de desalojo ahora "ralentiza" a dos años el proceso de devolución de las viviendas a sus propietarios. Por esta razón, analizamos lo que dice el programa del candidato Alberto Núñez Feijóo para controlar este fenómeno que se vive en España.

En medio del pleno de investidura que va a tener lugar entre este martes y este miércoles 26 y 27 de septiembre en el Congreso de los Diputados uno de los temas que se pondrán en la mesa tiene relación con la 'okupación' en nuestro país.

Para tener en cuenta la posición y el plan sobre este polémico tema del candidato y su partido, hemos recogido algunas declaraciones previas sobre lo que haría en un eventual caso de salir electo presidente y que vienen a reafirmar lo que señala su actual programa sobre esta materia.

Desahucios exprés

"Es un chollo para los okupas", así definieron desde el Partido Popular (PP) la nueva ley de vivienda que entró en vigor el pasado 26 de mayo. Ante el crecimiento de la 'okupación' en España, el principal partido de la oposición prometió en los comicios de las elecciones generales del pasado 23 de julio que, en caso de que lleguen al Gobierno, aplicarán "desahucios exprés en 24 horas", una medida que se mantendría vigente en el actual programa de Feijóo.

La propuesta de Feijóo impone un desalojo inmediato en caso de flagrante delito. Además, según ha podido saber elEconomista.es desde el PP propusieron que haya una "especialización del personal" suficiente en los juzgados sobre este tema para poder dar "una respuesta ágil, en tiempo y forma, adaptada a la nueva normativa que de respuesta a un "problema cada vez más generalizado".

Reforma en la ley procesal

Para efecto de lo anterior, durante la investidura de esta jornada, el líder del PP ha propuesto una reforma de una serie de leyes procesales para frenar el fenómeno de la 'okupación'. Dichos que confirman lo que señaló en el mes de junio en una entrevista al medio esRadio, donde el líder del PP manifestó que "esto no tiene nada que ver con las personas vulnerables" y agrego que tendrán una política de vivienda "adecuada".

"Vamos a poner freno a la 'okupación' ilegal de viviendas en España. Cambiaremos las leyes procesales necesarias para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios", dijo el candidato a la presidencia.

"Qué leyes procesales se tienen que cambiar para desalojar a alguien que no tiene un título jurídico válido y está 'okupando'", agregó. En este contexto, el candidato gallego trazó una clara diferenciación entre estas personas y "las vulnerables": "los que les sube la hipoteca y no pueden pagar o se van al paro y no pueden pagar el alquiler". "Pero las que 'okupan' tendrán que ser desalojadas", insistió, antes de recalcar que, si llega a Moncloa, "modificará" la Ley de Vivienda.

Vox se suma al plan 'anti okupas'

A estas propuestas del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, surgieron otras como la de la 'oficina anti okupas', un plan de Vox que se empezará aplicar en Málaga, dentro de la Oficina de Derecho de la Vivienda (OVD) dependiente de la ciudad andaluza, según informó Málaga Hoy.

El medio, además, explicó que desde el partido liderado por Santiago Abascal se ha propuesto que se ponga en marcha un "protocolo de actuación en materia de okupaciones", una serie de acciones preventivas para evitar que se allanen las viviendas adquiridas por el Ayuntamiento y que se potencien las actuaciones necesarias para intervenir en estos "supuestos".

Teléfono 24 horas para denuncias en Valencia

Por su parte, el Consell de la Generalitat Valenciana anunció que va a poner en marcha una oficina central autonómica para "luchar contra la 'okupación' ilegal" que contará con un teléfono 24 horas para que los ciudadanos denuncien y hagan consultas sobre este fenómeno, según ha informado elconfidencialdigital.

Desde el Partido Popular valenciano, informaron al medio que la 'oficina anti okupación' tendría una sede a nivel regional que estaría coordinada con los municipios. El objetivo de la oficina sería ofrecer apoyo y asesoramiento jurídico a las víctimas de la ocupación.