De portero de discoteca a liderar el mayor negocio contra los okupas: Dani Esteve, el rostro de odio de la lona de Desokupa contra Pedro Sánchez

Desde la aprobación de la Ley de La Vivienda, la figura de Dani Esteve empezó a tomar protagonismo. De liderar Desokupa, una empresa líder en el "negocio" de desocupar viviendas, a aparecer en una lona en contra de Pedro Sánchez que su misma compañía ha desplegado en una céntrica calle de Madrid, de la mano de del bufete de A Coruña DP Abogados. Pero, ¿quién es este controversial personaje que aboga por los intereses de la ultraderecha española?

"Tú a Marruecos, Desokupa a Moncloa", dice la leyenda de la lona con una imagen del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, la bandera de Marruecos y la imagen del Fálcon. En el lado derecho, el rostro enfurecido de Dani Esteve, el promotor y líder de la empresa Desokupa que ha desplegado esta enorme lona en Atocha. Una polémica intervención que ha afectado a los vecinos del edificio, a quienes supuestamente se les ofreció un pago por esta idea, y que ha involucrado al bufete de A Coruña DP Abogados.

Pero, sin lugar a duda, lo que más resalta de la imagen, es efectivamente el rostro de Esteve. Enfurecido, con odio, como un pitbull al combate. Una imagen que refleja su pensamiento opositor de Sánchez y de todo el conglomerado de partidos que apoyan al oficialismo y, por qué no, a los okupas. Hablamos de un hombre que en sus inicios fue portero de discoteca y que los medios describen como "superdotado", esto porque hizo dos carreras y domina cinco idiomas. Experto en boxeo y actualmente lidera Desokupa.

"El Segurata"

Daniel Esteve Martínez nació en Barcelona en 1970. Estudio Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y cuenta con una segunda carrera, según contó a Idealista. Tiene formación como agente de seguridad y es experto en varias artes marciales, sobre todo en boxeo. No sólo lo practica, sino que llegó a trabajar como promotor para el 'International Figthing Championship', además de competir. En el ring lo llamaban "El Segurata".

Además, el corpulento catalán de casi 1.80 metros, tiene licencia de tiro, es cinturón negro de kickboxing, experto en lucha contra cuchillo y ha sido guardaespaldas de famosos.

Esteve decidió emprender con Desokupa. Según explicó al portal inmobiliario, un amigo con problemas por un edificio okupado en el Raval le pidió ayuda y de allí surgió la idea del negocio que a día de hoy a forjado una gran clientela por el aumento de las okupaciones en España.

La empresa del desalojo

"Desde que empezamos en 2016 hemos llevado a cabo más de 7.600 desokupaciones con éxito. Somos la única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado", describe Daniel Esteve en la página web de su negocio Desokupa.

Según explica la compañía en su plataforma, se trata de una empresa "especialista" en recuperar inmuebles mediante la "mediación" con okupas, inquilinos, precarios, comunidades de vecinos, pisos compartidos, entre otros.

Su crecimiento en sus siete años de vida hizo que se expanda más allá de las fronteras de Barcelona, ciudad donde se originó el negocio de Esteve.

Actualmente operan en toda la península, incluido Baleares y Canarias, pero, además, ya hacen desalojos en otros países. Cuentan con un departamento jurídico, el cual, argumentan, "se encarga de garantizar que las actuaciones cumplan con la legalidad".

Precio y plazos por desalojo

Según confesó Esteve en la entrevista, Desokupa actúa a partir de los 3.000 euros. "Son precios a medida y en él se incluye el procedimiento civil con abogado y procurador". La compañía no garantiza el éxito, "porque aunque tengamos un 93% de eficacia, hay situaciones que son imposibles".

En cuanto a los plazos, explicó que dependen de cada caso. "Yo he hecho desokupaciones que he tardado dos minutos de reloj y otras una semana. No hay un máximo ni un mínimo estipulado, si bien nueve de cada diez casos acaban en éxito antes de una semana", sentenció al portal inmobiliario.