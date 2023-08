¿Nueva burbuja en la vivienda de alquiler? 14 regiones superan los precios máximos del 'boom'

El mercado de los pisos en alquiler está en "crisis", con unos precios que superan con creces los máximos registrados durante la época de la burbuja inmobiliaria. Así lo desvelan los datos que maneja Fotocasa, que apunta que algunas comunidades autónomas están hasta un 60% por encima del momento del boom.

Concretamente durante la primera mitad de este año catorce comunidades autónomas han superado el precio máximo histórico del alquiler y dos más lo hicieron en 2022, por lo que tan sólo Aragón y Castilla-La Mancha se mantienen por debajo de los precios récord. Si nos fijamos en la media nacional, el máximo se alcanzó en abril de este año con un precio de 11,69 euros/m2 al mes. En el mes de junio el precio se ha moderado un -0,7% respecto al máximo al alcanzar los 11,61 euros/m2 al mes.

"El mercado del alquiler continúa en máximos históricos y con récord de precios, en la mayoría de las autonomías y en prácticamente todas las capitales de provincia", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, que asegura que "el arrendamiento vive una situación alarmante de crisis de precios, hay algunas comunidades que se encuentran un 30%, 40% un 60% por encima del precio mostrado durante la burbuja de 2007".

Según la experta, entre las razones de este incremento se encuentran que la demanda de alquiler ha resurgido de manera tan rápida que al mercado no le está dando tiempo a absorberla, así como al descenso de la oferta y la disponibilidad de stock en renta, que se ha reducido de manera muy significativa en el último año.

"Este aspecto provoca un desfase todavía más acentuado entre la oferta y la demanda que hace que la vivienda de alquiler se encarezca de forma muy significativa. Nunca habíamos detectado un ritmo de encarecimiento tan significativo", comenta Matos.

Así, en junio de 2023 las comunidades de Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Murcia alcanzan el precio máximo en el mercado del alquiler. Por su parte, Andalucía y Navarra alcanzaron máximos en mayo de 2023, La Rioja lo hizo en junio de 2022 y en el caso de Asturias se alcanzó en agosto de 2022.

Aragón y Castilla-La Mancha resisten

En el caso de las dos comunidades que no han alcanzado los precios máximos no se prevé que lo hagan en los próximos meses e incluso con la moderación del precio del alquiler que estamos observando durante los últimos meses es posible que no superen los máximos. Así, en el caso de Castilla-La Mancha actualmente se encuentra un -14,8% por debajo del precio máximo que se alcanzó en noviembre de 2007 con 7,24 euros/m2 al mes y en el caso de Aragón, el precio se encuentra un -17,7% por debajo del máximo que fue en junio de 2008 con 10,85 euros/m2 al mes.

38 capitales de provincias llegan a máximos

En el caso de las capitales de provincia 38 de ellas han alcanzado el precio máximo en algún momento de 2023 y 23 de ellas lo han hecho durante el mes de junio. Además, siete capitales de provincias también alcanzaron máximos respecto a los años del boom inmobiliario. Así, tan solo tres capitales de provincias quedan todavía por alcanzar máximos.

Se trata de Ciudad Real, que está un -14,5% por debajo del precio registrado en junio de 2008, seguido de Zaragoza, que se encuentra un -14,2% por debajo del precio máximo de mayo de 2008 y Guadalajara, que está un -8,8% por debajo del precio alcanzado en febrero de 2008.