Los fondos desinflan su apuesta por el alquiler debido a la ley de vivienda

Fondos y promotoras toman posiciones ante la recién aprobada ley de vivienda y el incierto contexto económico. Desde la firma de inversión estadounidense Hines admiten que serán más "prudentes" y "conservadores" a la hora de tomar decisiones, aunque no se plantean desinvertir en el mercado inmobiliario español. Ahora bien, consideran que la norma genera incertidumbre y resta competitividad al mercado español frente a otros países del entorno.

"Intentaremos descifrar y avanzar con la incertidumbre, pero lo cierto es que el mercado va a perder competitividad, lo cual es una pena porque España es uno de los países con mayor necesidad de alquiler de viviendas bien gestionadas e institucionalizadas. La ley de vivienda pone freno a solventar esta necesidad", explicaba Lorenzo Peñalver, Investment Director de Hines, durante el SIMPAPRO celebrado en el marco de la 24ª edición del SIMA.

La promotora Aedas Homes coinciden en que la ley de vivienda se traducirá en más incertidumbre y también en inseguridad jurídica. Aunque la norma no va a afectar a la política de inversión de la compañía, sí que admiten que la inversión institucional -que ya estaba en modo wait to see- se va a retraer aún más. De hecho, hay proyectos de Build to Rent (BtR) que estaban planteados y que no van a ejecutarse.

"Teníamos acuerdos previos que se han llevado a cabo a pesar del aumento de los costes de construcción. Sin embargo, los nuevos acuerdos que había que emprender se han paralizado. Estamos en un momento de buscar estabilidad en cuanto al coste de la deuda, los costes de construcción...Los números serán más fáciles de hacer cuando tengamos el contexto claro", explicaba Alberto Delgado, director general de negocio de Aedas Homes, en el encuentro.

La ley de vivienda también afectará a la hora de realizar valoraciones. La tasadora Tinsa considera que será más difícil hacer valoraciones a corto, medio y largo plazo. "Será un proceso más complejo. Habrá que analizar si la vivienda se ubica en una zona tensionada o si es de pequeño o gran propietario", explicaba Pedro Soria, CCO de Tinsa, quien considera que los pequeños inversores y propietarios serán los más afectados por la nueva regulación del mercado.

Sostenibilidad

La sostenibilidad juega un papel destacado -cada vez más- en el sector inmobiliario. De hecho, es uno de los puntos que más valoran los inversores a la hora de tomar decisiones. "En los últimos 6 u 8 años, la forma de mirar las inversiones ha cambiado. Antes, los profesionales del sector jamás preguntaban por ESG, ahora lo primero que preguntan cuando se inicia un proyecto es por la certificación. El objetivo es que la sociedad lo entienda y lo asimile y sepan que es necesario", explicaba el responsable de Hines.

La situación cambia cuando se trata del usuario, al que le cuesta medir la importancia de la sostenibilidad. "El valor de la sostenibilidad hay que verlo en todo el ciclo de vida del activo y no en el momento puntual. Al usuario finalista le cuesta entenderlo, no interpreta el coste que tiene la inversión en esa materia", decía el responsable de Tinsa. Desde Aedas Homes admitían que los profesionales del sector no saben cuantificar el peso que tiene la sostenibilidad en la decisión final del comprador.