Los bonos ligados a la sostenibilidad deberían estar regulados, según el BdE

A primeros de marzo, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaban a un acuerdo para crear un estándar de bono verde europeo, dirigido a los bonos de tipo climático, alineados con la taxonomía verde europea (no a los sociales, ni a los ligados a la sostenibilidad). Este jueves, Clara Isabel González, economista senior del Banco de España, ha reivindicado una regulación similar para una joven categoría de deuda sostenible, los sustainability linked bonds (bonos ligados a la sostenibilidad o SLB). González intervino en una mesa redonda en el marco del evento anual de Ofiso, el Observatorio español de la Financiación sostenible, que se ha celebrado en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Precisamente el acuerdo alcanzado a nivel europeo ponía sobre la mesa la necesidad de regular este tipo de deuda sostenible, que no va ligada a un proyecto concreto, como sí ocurre con la verde, sino a objetivos determinados que las empresas se comprometen a alcanzar en un plazo específico. En el caso de no alcanzarlos, pagan una prima al inversor (actualmente muy pequeña, en los mejores casos de 25 puntos básicos, señalan los expertos). Los SLB han permitido a emisores no verdes acceder al mercado de deuda sostenible.

Pero puede suceder, advirtió Clara Isabel González, "que exista, dentro de ese bono ligado a la sostenibilidad, alguna cláusula que permita cambiar, en determinadas condiciones, su objetivo, sin que se realice una verificación" de dichos cambios. Incluir una certificación que confirme que el nuevo objetivo tiene la misma ambición de sostenibilidad que el inicial "contribuiría a tener un mayor respaldo para estos bonos", enfatizó la economista.

Un estándar voluntario

Aún así, González recordó que el estándar de bonos verdes de la Unión Europea es voluntario: "Veremos si se adopta, y si el inversor lo prefiere a los estándares privados ya desarrollados". En este sentido, Carmen López, responsable de índices de BME, afirmó que los modelos de tipo voluntario "son muy bonitos" pero que, realmente, "si no hay regulación no hay estándares".

"Creo que seguiremos viendo crecimiento de los bonos ligados a la sostenibilidad, que es útil para aquellas empresas que no pueden financiar proyectos verdes pero que quieren estructurar una operación sostenible", añadió Martin Nichols, regional sustainability relationship manager de S&P.

En el evento se entregaron los Premios Ofiso de 2023, que fueron a parar al Gobierno de Navarra, ING, Redeia, Aqualia, la República de Uruguay y a Helena Viñes, presidenta de la Plataforma europea de Finanzas Sostenibles y consejera de la CNMV.