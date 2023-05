Los propietarios se blindan ante la ley de vivienda: crece la demanda por los seguros de impago de alquiler

Los propietarios de viviendas en alquiler quieren estar protegidos ante la inminente entrada en vigor de la ley de vivienda. Prueba de ello es que la demanda y el interés por contratar seguros de impago han crecido en las últimas semanas, coincidiendo con la aprobación de la norma, según confirma la aseguradora Allianz.

El director comercial de Allianz Partners, José Luis Tirador, considera que este comportamiento atiende a la necesidad de los propietarios de viviendas de "sentirse tranquilos ante eventualidades que pudiesen surgir". Esto es especialmente importante para los pequeños propietarios que utilizan sus inmuebles como "vía para canalizar sus ahorros", añadía el directivo.

Las consultas que ha recibido la compañía en las últimas semanas no se limitan únicamente a los seguros de impago. También ha aumentado la demanda de información en lo relativo al efecto que tendrá la nueva normativa sobre sus obligaciones y sobre sus derechos como propietarios.

La norma, que ha generado un gran malestar en el sector inmobiliario, regula y topa el precio de los alquileres, permite rebajar de diez a cinco viviendas la definición de gran tenedor en zonas tensionadas y, entre otras cosas, modifica los procesos de desahucios complicando el desalojo de los okupas. Precisamente, este último aspecto es uno de los que más preocupa a los propietarios, ya que el proceso de devolución de la vivienda se ralentiza cuando se producen impagos en el alquiler.

En cuanto al control de precios, se elimina el IPC como índice de referencia para actualizar la renta. Los contratos que se renueven en 2024 no podrá superar el 3% de subida cuando el propietario sea un gran tenedor. En los supuestos en los que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento será el pactado entre las partes y, si no llegan a un acuerdo, no podrá ser más del 3%.

Además, la ley también establece que el pago del alquiler deberá realizarse a través de medios electrónicos. Solo podrá hacerse en metálico en caso de que alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos.