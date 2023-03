Estas son las mujeres que han destacado en 2022 según las principales directivas inmobiliarias

El sector inmobiliario ha sido históricamente un mercado liderado por hombres. Esta situación ha cambiado de forma notable en los últimos años, y pese a que todavía queda un gran recorrido, cada vez más mujeres acceden a los puestos de dirección de las grandes empresas del ladrillo.

Con motivo del Día de la Mujer, elEconomista.es ha pedido a algunas de las principales directivas del sector que nos hablen de otras mujeres del mundo empresarial que han destacado en 2022 por su trayectoria profesional.

Teresa Marzo, CEO de Elix

Hoy celebramos el Día de la Mujer y quiero rendir homenaje a Carolina Roca, desde 2022, la actual y primera presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA). Carolina ha vicepresidido con gran éxito la Asociación durante los últimos años, logrando un fuerte crecimiento en la membresía y una mayor presencia de la Asociación en la sociedad madrileña.

Gracias a su liderazgo, ASPRIMA es una organización destacada que contribuye activamente a la economía y el desarrollo de la región de Madrid. Entre sus objetivos como presidenta de ASPRIMA, Carolina trabaja para incrementar la colaboración público-privada para la realización de más vivienda asequible que ayude a solucionar el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes y de otros colectivos vulnerables, promover la flexibilidad de la normativa para adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad y la agilización de los trámites administrativos en la concesión de licencias y con las compañías suministradoras.

Carolina es un verdadero ejemplo para muchas mujeres que aspiran a desempeñar cargos de liderazgo y una inspiración para los hombres que reconocen la necesidad de combatir los prejuicios de género.

Leticia Ponz, directora de la oficina española del fondo Union Investment Real Estate

Mi elegida es Virginia Fernández, CEO de SMART Real Estate, Socia de La Estrategia de la Abuela y miembro de la junta directiva de WIRES. La conocí hace solo 4 años, las dos éramos miembros entrantes en la junta directiva de WIRES. En ese momento ella iniciaba también una nueva andadura profesional al frente de SMART, con todos los riesgos que implica emprender en nuestro país.

Este año pudimos ver con orgullo a Virginia nominada entre las Top 100 mujeres Lideres en la categoría de Start up y Pymes; las que la conocemos sabemos que no han sido años fáciles en todos los aspectos, pero su resiliencia, capacidad de trabajo, energía y motivación le han llevado a liderar su proyecto con mucho éxito. También gracias a su trabajo en WIRES, y desde SMART llevando la comunicación de la asociación, ha contribuido a nuestro objetivo de visibilizar a la mujer en el sector del real estate con éxito así que toda mi admiración para Virginia. Sus worshop "DigitalizaUnAbuelo" para ayudar a nuestros mayores a romper la brecha digital me han parecido algo a resaltar de Virginia y de su generosidad.

Carmen Panadero, directora general de Impar Capital Asset Management y presidenta de WIRES

Este año por el día de la mujer me han pedido que hable de otra mujer que haya destacado por algo en 2022 o haya hecho algo destacable o admirable. En mi caso elijo a Virginia Fernández, Socia Fundadora y CEO de SMART Real Estate, emprendedora, mujer luchadora, madre de dos hijos, amiga y además le queda tiempo para ser vocal de comunicación de la junta directiva de WIRES.

Virginia hace ahora 4 años fundó junto con su socio SMART Real Estate. Hace 4 años, eran únicamente dos personas, gestionaban ellos a sus clientes y abrieron oficina en Madrid. En estos tres años siguientes, esta mujer con su empuje y sus ganas ha logrado: ser más de 20 personas en Madrid, alcanzar una facturación superior al millón de euros, tener área de comercialización de activos, contar con una cartera de casi 30 clientes inmobiliarios, ser parte del Observatorio de Reputación Inmobiliario. Ha conseguido en muy poco tiempo ser una agencia de referencia en marketing inmobiliario y en breve abre oficina en Barcelona y Málaga.

El mundo empresarial necesita más directivos y emprendedores como Virginia Fernández, para mí lo importante no es que sea una mujer la que lo consiga, si no que el talento sea global y aplaudamos los casos de éxito de ambos lados. Ya que la normalidad es esa: no tener que poner "apellido de género" a esos triunfos.

Paloma Relinque, directora de Capital Markets de CBRE España

CBRE cuenta con grandísimas profesionales con un recorrido excepcional en la compañía entre las que me gustaría destacar a Miriam Goicoechea, quien demuestra cada día una excelente capacidad de trabajo y coordinación en un área muy relevante para la compañía como es el análisis y la información de mercado; aspectos clave para la mejor toma de decisiones.

Miriam asumió el liderazgo del área de Research hace escasamente 10 meses. En este tiempo, ha conseguido hacer una magnífica transición, coordinarse con equipos europeos y globales, dirigir un equipo de grandes profesionales a los que ayuda a crecer cada día y colaborar con las distintas áreas de negocio para apoyar a sus clientes en la toma de decisiones. Es su constante actitud de querer aportar valor tanto a clientes internos como externos lo que la hace única. Es capaz de combinar la visión global con el dato micro y comunicarlo de manera efectiva para que tenga sentido. Esa incesante búsqueda de la excelencia es lo que hace que tanto su equipo como colegas la admiremos.

Cristina Balaguer, directora General de Activum

Mi deseo para un día como hoy es que no tengamos que celebrarlo, porque hayamos conseguido equilibrar nuestra vida personal y profesional, sin tener que renunciar a ninguna parcela y bajo el paraguas de la igualdad de oportunidades. Mi generación es una generación luchadora. Nos incorporamos al mercado laboral en plena crisis inmobiliaria, habiéndonos criado y educado para ser la generación mejor preparada y con mejor proyección laboral (en particular, las mujeres). Así, tuvimos que transitar por unos primeros años profesionales algo amargos y muy turbulentos, que hicieron más difícil si cabe la mal llamada conciliación, cuando las ilusiones personales llegaban a nuestra vida. La desaceleración profesional llegaba irremediablemente a una generación preparada para poder lidiar con todo; el coste de oportunidad, que habíamos visto en madres, hermanas o mujeres cercanas, seguía presente.

Sin embargo, puedo afirmar que tiempos difíciles hacen personas fuertes, y por eso a mí me inspiran las mujeres de mi generación; por ejemplo, una a la que conozco más de 30 años, y que decidió dar un salto al vacío del emprendimiento y la generación de negocio tras más de once años dedicados a hacer crecer un proyecto ajeno, como si fuera propio. Todo ello en un año como 2022, nuevamente cargado de incertidumbre; y, por supuesto, con un gran coste de oportunidad.

Mi generación empezó su camino profesional en crisis, y hemos vivido otro impacto negativo para nuestro desarrollo cuando (por fin) llegábamos a puestos de responsabilidad. Y, sin embargo, veo en esta amiga (y en muchas otras profesionales), un gran ejemplo de libertad, autenticidad, esfuerzo y valentía. Su inspiración me ha reforzado que debemos trabajar por un liderazgo diferente, que busque soluciones para que los equipos no tengan que desacelerar por responsabilidades personales; solo así hemos conseguido una plantilla de más del 65% de mujeres, que esperamos mantener o incrementar.

Carolina Roca, directora general del Grupo Inmobiliario Roca y presidenta de ASPRIMA

Para poner en valor nuestro sector es muy necesario realizar una labor pedagógica sobre la trascendencia social que tiene nuestra actividad. Debemos ser capaces de hacer llegar a la sociedad, que promovemos y construimos una importantísima infraestructura social, como es la vivienda, que tiene una gran incidencia en el crecimiento económico y el bienestar de las familias.

Y en este sentido quería resaltar la labor de comunicación y pedagogía realizada por 3 mujeres en este año 2022: Meli Torres con su programa Inversión Inmobiliaria en Capital Radio, Elena Fraile con su programa Con I de Inmobiliario en Radio Intereconomía, y Beatriz Toribio con su programa Inmobiliario a Fondo en Negocios TV. Las tres son excelentes comunicadoras, que toman el pulso del sector, con gran profundidad en sus análisis, y sobre todo, realizando esa labor pedagógica que va permitiendo que la sociedad valore nuestra actividad desde el punto de vista social.

Marta Cladera de Codina, managing director para Iberia de Nuveen RE

Cuando me preguntaron por una compañera del sector a la que me gustaría destacar por su trabajo, no tuve duda: Elly Baker, la directora Legal de Transacciones de Nuveen con la cual he tenido el placer de trabajar durante los últimos años. Elly ha sido, y es capaz de manejar todas las transacciones inmobiliarias de Nuveen Real Estate a nivel Europeo de una forma brillante. Asume una gran responsabilidad dentro de la compañía y su trabajo es vital para el éxito de los proyectos.

A lo largo del año nos hemos encontrado situaciones en las que Elly has sido imprescindible para el manejo de las soluciones, desde un punto de vista legal y estructura fiscal. Su capacidad intelectual es absolutamente arrolladora, no deja ningún cabo suelto y siempre busca una solución.

Elly, además, tiene la capacidad de estar presente y disponible para todos los proyectos, siempre incansable, con una magnífica capacidad de trabajo. Muchas veces me pregunto cómo es capaz de gestionarlo todo. Es una persona de la que aprendo constantemente y a la que admiro muchísimo. Sin duda un referente como mujer, una enorme profesional y una grandísima persona.

Helena de Arcos, head of Retail de MVGM España

La consolidación de MVGM en España no podría haber sido de otra forma que con Elisa Navarro al frente. Su experiencia es un ejemplo del compromiso adquirido desde MVGM: Passion for People and Property. Bajo esta premisa, ha conseguido liderar la compañía en su expansión en España, consiguiendo sortear dificultades como la llegada de la pandemia, que cambió el paradigma en la gestión de activos, dando paso a experiencias más digitalizadas y personalizadas.

Gracias a su liderazgo en el que la cohesión con el equipo ha sido clave, ha motivado la iniciativa y el talento de los miembros de su equipo, logrando resultados extraordinarios. Un claro ejemplo es el lanzamiento de Axset, nuestra nueva herramienta para la digitalización de activos, diseñada y creada desde dentro, y aportando un significativo valor al mercado, a los clientes y a los usuarios. Además, el paso a una mayor competitividad ha sido clave, ya que, con Elisa al frente, MVGM España ha conseguido posicionar su marca corporativa dentro y fuera de nuestras fronteras.

Desde el primer día al frente de MVGM en España, Elisa se ha esforzado por construir una Compañía paritaria, donde todos y todas tuvieran una oportunidad para aportar, crecer y liderar, dando pasos al frente en la defensa de los derechos de las mujeres en el sector, y el derecho a la diversidad de todos los miembros de su plantilla.

Gracias a este esfuerzo diario de Elisa, actualmente MVGM está formada por más de 100 profesionales, con un 57% de mujeres que ocupan múltiples puestos de responsabilidad en todas sus áreas; y gestiona en España más de 4,3 millones de m2, cifra que refleja los buenos resultados del liderazgo de Elisa Navarro en MVGM, posicionando a la entidad como proveedor clave de real estate en el territorio español.

Vanessa Gelado, senior managing director y country head de Hines Spain

De todas las mujeres que han tenido una trayectoria envidiable en 2022, Laura Hines-Pierce es sin duda la más inspiradora. Laura fue nombrada Co-CEO de la compañía familiar en 2022 junto a su padre, Jeff Hines, convirtiéndose en una de las pocas mujeres CEO del inmobiliario en todo el mundo.

Laura ha encabezado la transformación de Hines, incluyendo el lanzamiento de fondos en EEUU, Asia y Europa y continuando con la diversificación de Hines en toda clase de activos, lo que requirió innovación en todas las áreas de negocio, definiendo el compromiso ESG global de Hines, clave en la forma de invertir y entender la industria. Además, Laura ha potenciado la plataforma global de marketing y comunicación de Hines, que ha impulsado su crecimiento en los últimos años, respaldada por importantes inversiones que garantizan que Hines sea conocida en todo el mundo.

Laura formó parte del equipo que estableció OneHines Women's Network, clave del compromiso de Hines con la diversidad y la inclusión, que sigue manteniéndose actualmente. Por su comprensión del sector en un mercado global complejo y equilibrar su vida profesional y personal como madre trabajadora, es la persona que más me ha inspirado en mi carrera.

Sandra Daza, directora general de Gesvalt

Me gustaría nombrar a Verónica Pascual Boé quien ha sido CEO de ASTI Mobile Robotics durante 20 años. Me produce una gran admiración su trayectoria profesional consiguiendo, darle la vuelta tanto en enfoque empresarial como en servicios a la empresa familiar para convertir a ASTI en todo un referente en el sector tecnológico en España.

Tras la reciente adquisición de esta compañía burgalesa por el gigante sueco ABB, pasó a ocupar el puesto de Global Manager de Autonomous Mobile Robots en su nueva compañía matriz. La operación de compra se cerró debido al objetivo de ABB de liderar la próxima generación de automatización flexible con robots. De hecho, gracias a esta adquisición, ABB se convirtió en la única compañía en ofrecer una cartera completa de soluciones de automatización de AMR, robots y maquinaria, desde la producción, pasando por la logística, hasta el punto de consumo.

Sin embargo, Verónica ha decidido a principios de este año dejar la compañía para seguir dedicándose al ámbito del emprendimiento, la tecnología y el talento. Seguirá al frente de la fundación Asti Talent & Tech y ocupando la vicepresidencia de Endeavor en España, organización global que selecciona y apoya a emprendedores de alto impacto para catalizar su proyección a largo plazo. Posiblemente también por esta decisión se haya afianzado mi admiración por ella. Cerrar etapas para abrir otras nuevas con la ilusión de siempre es algo que solo las personas de mayor talento suelen hacer.

Ana Granado, CEO de Inbest Real Estate

En mi trayectoria profesional he conocido a muchas mujeres talentosas que merecen visibilidad. Una de ellas es Cristina Marcén, experta en Comunicación Estratégica y Relaciones Institucionales en los ámbitos de empresa (INDRA), Administración Pública (Ministerios de Justicia y de Ciencia e Innovación) y tercer sector.

Es cofundadora de la Asociación Mujer y Talento y ha creado SUMA, un headhunter especializado en talento femenino para empresas que buscan alcanzar la diversidad. En 2022 fue premiada por el IE Business School por su programa SUMA Talento, que ayuda a mujeres a retomar su carrera profesional después de una pausa por maternidad o cuidado familiar y que ha conseguido el apoyo de Iberdrola, Banco Santander y Linkedin.