Vía Célere gana 21,4 millones hasta marzo, un 42% más, por el repunte de las ventas

Vía Célere ha cerrado el primer trimestre del año registrado un beneficio neto de 21,4 millones de euros, lo que significa que la promotora ha logrado aumentar en un 42% su resultado frente al mismo periodo del año anterior.

La firma capitaneada por José Ignacio Morales ha obtenido unos ingresos de 162 millones de euros en los primeros tres meses de 2022, tras haber entregado un total de 457 unidades. Esto también ha contribuido en la obtención de un significativo aumento de su EBITDA ajustado del 24%, hasta los 31 millones de euros.

La compañia asegura además que cuenta con una alta demanda de sus viviendas, ya que ha logrado la venta de 463 unidades, lo que supone un incremento del 24%, "otorgando una amplia visibilidad de los futuros flujos de caja", explica. En este sentido, la compañía ya tiene prevendidas el 92% de las viviendas que espera entregar en 2022, un 82% de las de 2023 y un 36% de las de 2024.

En total Vía Célere cuenta con 8.430 viviendas en producción, desde la fase de diseño hasta la entrega, con 4.680 actualmente en construcción.

La compañía también ha mantenido "un prudente nivel de deuda", con un descenso del 39% en su deuda neta ajustada, hasta los 109 millones de euros de deuda financiera neta ajustada. Por otra parte, el GAV (Gross Asset Value) se ha situado en los 1.413 millones de euros, mientras que el Net Adjusted Loan to Value se ha reducido hasta el 7,7%. Del mismo modo, con 374 millones de euros de tesorería y líneas de crédito no dispuestas, "la compañía mantiene su fuerte posición de liquidez, sin vencimientos de deuda significativos hasta 2026".

"Hemos comenzado 2022 mejorando incluso la excelente tendencia marcada por la compañía a finales de 2021. No solo hemos incrementado las ventas realizadas, sino que también han mejorado nuestra solidez financiera, reduciendo significativamente los niveles de deuda neta y mejorando todavía más nuestra posición de liquidez", destaca José Ignacio Morales Plaza, CEO de Vía Célere, que asegura que están "bien posicionados para cumplir los objetivos de nuestro plan estratégico y reforzar nuestra posición como líder del mercado de la Península Ibérica".

Cartera de pisos para alquiler

Vía Célere continúa avanzando en la construcción de su cartera de Build to Rent (Construir para alquilar), una de las mayores lanzadas en España y presente en los principales mercados: Madrid (997 viviendas), Valencia (533), Sevilla (419), Málaga (321) y Vizcaya (159).

Al final del primer trimestre, más de un 80% ya estaba en proceso de construcción, con un total 1.997 unidades en curso. Además, se espera que la construcción del resto del portfolio comience en los próximos trimestres.

"Nuestra cartera de Build to Rent ofrecerá algunas de las más atractivas viviendas del mercado, establecidas en localizaciones de alta calidad en las principales ciudades del país, y esperamos que las primeras unidades estén finalizadas antes de final de año", añade Morales.