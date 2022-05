Todo lo que necesitas saber para instalar placas solares en tu vivienda

La energía solar es una tendencia al alza en España. El país cuenta con 2.585 horas de sol al año, lo que se traduce en una oportunidad para apostar por el ahorro energético, la eficiencia y la sostenibilidad con instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. Además, los edificios y viviendas están totalmente preparados para su instalación. De hecho, el 85% de los hogares españoles podría autoabastecerse de energía gracias a las placas fotovoltaicas, según EDP Solar.

Sin embargo, todavía existen muchas dudas entre los consumidores que están pensando en apostar por esta solución en su vivienda. La producción de energía cuando no hay sol o la el proceso de instalación son algunas de las más habituales. A continuación, los expertos del grupo energético desmontan los principales mitos que existen sobre energía proveniente del sol.

- La instalación solar fotovoltaica solo funciona cuando hay sol

Los paneles solares continúan funcionando, aunque esté nublado o llueva, pero su producción sí que se ve reducida y no producen lo mismo que en un día completamente soleado. Ahora bien, esto no es ningún problema, pues países del norte como Alemania, donde el clima no es tan soleado como en España, presentan mayor número de instalaciones solares.

- No necesito instalación solar fotovoltaica porque ya tengo una térmica

Las instalaciones de energía solar fotovoltaica producen electricidad, mientras que las instalaciones de energía solar térmica sirven para calentar un fluido y proporcionar agua caliente sanitaria y calefacción. Con la instalación fotovoltaica podrás producir y consumir tu propia energía para todos los aparatos eléctricos de tu hogar.

- Como vivo en el norte de España no tiene sentido instalar placas solares

España es una de las zonas con mayor número de horas de sol al año, por lo que en todas las regiones del país hay suficiente radiación solar para poder ahorrar con una instalación fotovoltaica.

- El proceso de instalación de los paneles solares puede causar daños en mi tejado o vivienda

La instalación fotovoltaica es muy sencilla. El proceso se realiza con los mayores estándares de seguridad y atención para evitar el mínimo impacto en la vivienda. Todo ello, con exigentes medidas de seguridad.

- Una instalación solar fotovoltaica no es rentable

Aunque los plazos de amortización son amplios, los ahorros provenientes de la instalación cubren los costes en ocho años (de media) y, además, la vida útil de los paneles solares es de más de 30 años. Por lo tanto, a partir del noveno año, toda la energía eléctrica generada y consumida por la vivienda será completamente gratuita.

- No pongo una instalación fotovoltaica porque se terminarán implantando impuestos a la energía solar

Desde los organismos europeos se ha limitado expresamente la posibilidad de nuevos "Impuestos al sol", estableciendo el derecho de la ciudadanía, autoridades locales, pequeñas y medianas empresas y cooperativas a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, sin estar sujetas a tasas, aportando certidumbre y seguridad a todos los usuarios.

- Las instalaciones solares no son una opción de energía mejor para el medio ambiente porque la fabricación de paneles solares es muy contaminante

Los residuos que genera el gasto de energía al producir un panel solar son muy reducidos si los comparamos con los beneficios que tienen. A pesar de que sí generan algún residuo, los paneles tienen una vida útil de al menos 30 años, tiempo durante el cual estarán produciendo energía limpia y respetuosa con el medio ambiente.