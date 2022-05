Merlin gana 92,6 millones hasta marzo, un 66% más

Merlin Properties cierra el primer trimestre del año con un resultado neto de 92,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 66,2% respecto al mismo periodo de 2021 (55,7 millones de euros). El beneficio operativo superó los 79 millones (equivalente a 17 céntimos por acción o 14 céntimos por acción ajustado por la venta de Tree). El Ebitda en los tres primero meses del año se situó en 83,9 millones de euros.

Por su parte, los ingresos experimentaron en el trimestre un incremento del 8,6%, hasta los 113,9 millones de euros, "gracias al potencial incremento en rentas, aumento de la ocupación, indexación y las entregas de proyectos en curso que superan las ventas de activos no estratégicos y los activos vaciados para su renovación", señalan desde la firma. Frente al mismo trimestre del año anterior, las rentas brutas registraron un aumento del 8,2%, hasta los 111,5 millones de euros.

En el negocio de las oficinas, registra por tercer trimestre consecutivo aumento en la ocupación, que se sitúa en el 90,3%. Este incremento, tal y como señala la compañía, y la indexación por inflación apoyaron un incremento de las rentas like-for-like del 4%.

El mercado logístico muestra un incremento en rentas like-for-like del 9% frente al primer trimestre de 2021, por el aumento de la ocupación (que está al 97,8%), la inflación y el potencial de reversión de las rentas en relación con mercado.

En cuanto a su negocio de los centros comerciales, la ocupación sigue su crecimiento hasta situarse en el 94,3%, con un incremento de las rentas like for like del 9%. Las ventas (65,3%) y afluencias (43,2%) continúan recuperándose frente al mismo periodo en 2021, acercándose a las cifras prepandemia. Por su parte, la tasa de esfuerzo se sitúa en el 12,6%.

47,6 millones de desinversiones

Por su parte, el nivel de endeudamiento se ha reducido hasta el 38,8% (39,2% a cierre de 2021), debido a la retención de caja y al programa de desinversión de activos no estratégicos, con una posición de liquidez de 1.308 millones y con el vencimiento medio de la deuda en 5,7 años.

Dentro de la política de rotación de activos no estratégicos, Merlin ha realizado desinversiones de 47,6 millones, con una prima del 12,8% respecto a la última tasación. Posteriormente al cierre del primer trimestre, la compañía ha llevado a cabo la venta de la cartera Tree, cartera de sucursales bancarias y edificios arrendados a largo plazo al banco BBVA, que ejerció su derecho de compra preferente. El precio de venta supone una valoración de los activos de 2.077 millones, lo que representa una prima del 17,1%. El acuerdo de compraventa está ya cerrado y se prevé que la operación se formalice en junio de 2022, tras la aprobación de la CNMC.

Objetivo de sostenibilidad

La socimi continúa el avance en cuanto a la certificación de la cartera y en el primer trimestre del año ha obtenido ocho certificaciones LEED/BREEAM, por lo que el porcentaje de edificios certificados se eleva al 94%, cerca del objetivo del 99% en 2022 establecido hace años. En su estrategia de sostenibilidad, Merlin ha anunciado su intención de recalificar todos sus bonos en circulación en bonos verdes, por un importe de más de 4.000 millones. Para ello, la compañía se propone asignar con carácter retroactivo una cantidad equivalente al importe principal de cada serie a activos verdes elegibles de acuerdo con su Marco de Referencia de Financiación Verde.