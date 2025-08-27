CAF suministrará 180 autobuses eléctricos para la ciudad de Malmö por 150 millones

Solaris, filial de CAF, ha obtenido un contrato por un importe de 150 millones de euros para suministrar 180 autobuses eléctricos Urbino de cero emisiones al operador Nobina Sverige AB que circularán en la ciudad sueca de Malmö. Este acuerdo es uno de los mayores pedidos de buses eléctricos para Solaris en la región y marca una nueva etapa en su colaboración con Nobina, según explican las empresas.

La nueva flota está compuesta por 180 autobuses eléctricos, cuyas entregas están previstas entre los años 2026 y 2027, y abarca a vehículos de diferentes longitudes: de 12, 15, 18 y 24 metros. Estos vehículos prestarán servicio tanto en rutas urbanas como suburbanas de la ciudad de Malmö, la tercera más grande de Suecia.

En concreto, el acuerdo incluye 78 autobuses eléctricos articulados Solaris Urbino 18 con una capacidad de batería de 600 kWh, 36 autobuses eléctricos Solaris Urbino 24 con baterías de 700 kWh, 65 autobuses eléctricos Urbino 15 LE de piso bajo con baterías de 500 kWh y un autobús eléctrico Solaris Urbino 12 con una capacidad total de batería de 400 kWh. Solaris destaca que esta gama de longitudes y configuraciones de vehículos le permitirá una adaptación óptima de la flota a las diversas necesidades operativas de la ciudad y sus alrededores.

Esta no es la primera incursión de la empresa vasca en la ciudad sueca, ya que dentro de la trayectoria de Solaris en los países nórdicos Malmö es una ciudad de relevancia, habiendo suministrado una gran cantidad de vehículos para su red de transporte, principalmente trolebuses y autobuses eléctricos. Además, esta localidad se caracteriza por ser una de las pocas ciudades de Europa donde operan autobuses biarticulados de 24 metros de longitud en el tráfico urbano regular.

Un mercado estratégico para CAF

Para CAF-Solaris, Escandinavia es un "mercado estratégico y en crecimiento", donde ha llevado a cabo también numerosos proyectos ferroviarios, entre los que se puede destacar el suministro de unidades para la línea de alta velocidad que une la ciudad de Oslo con su aeropuerto, el metro de Helsinki, o las flotas de tranvías para ciudades como Estocolmo, Oslo y Lund.

De hecho, en lo que se refiere a Suecia, CAF se encuentra inmerso en la ejecución de dos grandes contratos ferroviarios en el país, consistentes en el suministro de más de 50 trenes regionales para los operadores AB Transitio y SJ AB, ambos ampliables en un futuro a través de las opciones contempladas.

Esto también se suma a la actividad que desarrolla EuroMaint, con una plantilla superior a las 1.000 personas, líder en el sector de servicios ferroviarios sueco, con contratos de mantenimiento para algunas de las principales flotas de trenes de la región, actividad que compagina con el suministro de componentes ferroviarios para los operadores

Ya el año pasado Solaris se adjudicó dos contratos de 91 autobuses eléctricos en Suecia y Bélgica por un importe superior a los 80 millones de euros. El acuerdo fue con Keolis Sverige, uno de los mayores operadores de transporte de Suecia, para el suministro de 46 autobuses eléctricos, que incluía 19 autobuses eléctricos Urbino 12, y 27 vehículos más del modelo Urbino 15 LE. Las primeras entregas están previstas para finales de 2025, con destino a las carreteras de la región sueca de Dalarna.