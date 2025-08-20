Nuevo paso en la alta velocidad extremeña, Lantania construirá una subestación eléctrica en Casatejada

Lantania ha sido la adjudicataria de las obras y del mantenimiento de una subestación eléctrica de Casatejada (Cáceres), que alimentará las instalaciones que suministrarán energía a los trenes en el trayecto Talayuela-Plasencia de la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Extremadura, por 14 millones de euros.

El grupo español de infraestructuras, agua y energía también se encargará del desarrollo de diversas instalaciones complementarias, como un parque de medida en Navalmoral de la Mata o centros de autotransformación, así como su mantenimiento durante dos años, según ha informado en un comunicado.

El contrato, adjudicado por Adif por un plazo de 4 años, contempla la ejecución y puesta en servicio de la subestación eléctrica de tracción en Casatejada (405/27,5 kV, 2x30 MVA) y cinco centros de autotransformación situados en Talayuela, Navalmoral de la Mata, Toril y Malpartida de Plasencia.

Entre las actuaciones previstas se incluye la ejecución de la obra civil y fundaciones de hormigón, la construcción de estructuras metálicas y edificios para los equipos de alta y baja tensión, la canalización del cable de retorno hasta la vía y la creación de caminos y plataformas de acceso.

También se llevará a cabo el montaje eléctrico y de control, la puesta en servicio de las instalaciones, su legalización y la dotación de personal operativo durante los primeros seis meses desde la entrega.

El contrato contempla, además, el suministro del Sistema Integrado de Control Distribuido, incluyendo el desarrollo de software, licencias, pruebas y documentación técnica para todos los centros del área eléctrica 503.