El AVE Madrid-Badajoz será una realidad tras una inversión final de 3.800 pero en 2025 el viaje seguirá siendo de 4 horas

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha reunido este lunes 5 de Febrero con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para presentarle la agenda de inversiones con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende "acabar con la injusticia de Extremadura, un agravio que le ha privado de oportunidades" como sí han tenido otros territorios, ha señalado el ministro.

Tanto Puente como Guardiola han destacado el buen tono del encuentro, y ambos han pedido altura de miras, puesto que como bien han manifestado, las infraestructuras sobrepasan a los ciclos políticos. Por ello, tanto uno como otro han mostrado su lealtad institucional para trabajar por los extremeños.

De esta forma, Óscar Puente ha destacado la importancia de estar hoy en Extremadura para informar de su compromiso con esta tierra. De la región ha afirmado que viene de una situación muy complicada, y como ejemplo ha destacado que la inversión de su Ministerio en 2016 "no llegó a los 100 millones de euros", y ahora están revirtiendo la situación. En este sentido ha señalado que este Gobierno ejecutó actuaciones por más de 430 millones de euros en 2022, por lo que se han multiplicado por 4 las inversiones tendiendo "el crédito comprometido". Y aunque el gobierno se está centrando en la región, los resultados siguen siendo un poco lentos.

En este 2024, el Ministerio de Transporte invertirá 600 millones de euros con "obras que ya están marcha", por ello, ha afirmado Puente que esta agenda es "real y palpable" porque las obras ya están en marcha.

Tren

Óscar Puente ha puntualizado que en esta agenda "está el tren" y de los 600 millones de euros en proyectos que ya están en marcha o lo estarán a lo largo de este año, unos 400 millones de euros corresponden a actuaciones ferroviarias y el resto a inversiones en la red de carreteras.

En concreto, en el ámbito ferroviario se está trabajando en varios tramos de la plataforma entre Talayuela y Plasencia, en la finalización del baipás de Mérida y en el despliegue del sistema de señalización y seguridad ERTMS en toda la línea de alta velocidad Plasencia-Badajoz, que se puso en marcha en 2022 en una primera fase tras una inversión de 1.700 millones y a finales de año se concluyó su electrificación.

En este sentido, en poco más de un año se espera tener el ERTMS implantado y haber finalizado el baipás de Mérida, dos actuaciones que permitirán mejoras de tiempos de viaje de hasta 15 minutos, por lo que en 2025 Madrid y Badajoz quedarán conectadas en 4 horas en tren. Así, tal y como ha anunciado el ministro, en el segundo trimestre de este año comenzarán ya las pruebas de ERTMS en este tramo.

En cuanto a la línea Talayuela-Plasencia, las obras avanzan a velocidad de crucero con todos los tramos de la plataforma en obras o finalizados. La mitad de la inversión (unos 690 millones de euros) ya está ejecutada y se prevé cerrar el año con cerca del 70% de los tramos finalizados. En 2018, la mayoría de los tramos estaban aún en fase de proyecto.

Por ejemplo, Adif está llevando a cabo la excavación del túnel de la Dehesa del Terzuelo (1,5 km), uno de los de mayor longitud del trayecto Talayuela-Plasencia.

Por su parte, ya está en licitación el proyecto de montaje de vía, se ha adjudicado el suministro de materiales de algunos tramos y se acaban de adjudicar las obras de plataforma del Ramal de conexión Madrid-Plasencia.

Asimismo, se aborda la última etapa de los trabajos de renovación de vías, andenes y otros elementos de las estaciones de Mérida, Aljucén y Cáceres, tras concluirlos en la estación de Badajoz, y se acaba de aprobar el proyecto de duplicación de la vía entre Mérida y Aljucén, por lo que se procederá a licitar las obras. El proyecto se enmarca en las actuaciones a desarrollar con objeto de dar continuidad a la puesta en marcha de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura.

Así, el Ministerio sigue avanzando en la construcción de la línea hacia Madrid y, tal y como ha adelantado Óscar Puente, "pronto tendremos avances en la parte de Castilla-La Mancha". En este sentido, el estudio informativo para la evaluación ambiental del tramo Madrid-Oropesa ya está en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su tramitación ambiental.

En cuanto a las soluciones del paso por Toledo y Talavera, se está trabajando con ambos ayuntamientos y la Junta de Castilla-La Mancha para el desarrollo de la mejor solución para integrar el ferrocarril en la ciudad. "Esperamos desbloquear la situación del paso por Toledo muy pronto", ha asegurado el ministro.

Por su parte, en cuanto a mejora del servicio ferroviario, el ministro ha confirmado que en verano se va a sustituir el actual Intercity por un servicio Alvia con material S/730 en la conexión con Madrid. Puente destacó que cuando la línea esté terminada el Gobierno habrá invertido 3.800 millones de euros.

Más allá de la alta velocidad, el Ministerio, a través de Adif, también está llevando a cabo inversiones en la red de ancho convencional. Por ejemplo, desde el 1 de julio de 2023, se están llevando a cabo obras de renovación de vía y mejora de la infraestructura en la línea Zafra-Huelva.

Nuevos trenes

El ministro ha destacado la insuficiente flota con la que cuenta Adif, desde 2008 no se incorpora un sólo tren de cercanías y desde 2010 no se incorpora ningún tren de alta velocidad, por lo que con los mismos trenes están dando servicio a más trayectos. En este sentido ha anotado que es una "flota insuficiente y que necesita renovación" por lo que en el periodo 2024-205 se contarán con nuevo "material rodante". Llegarán 500 trenes que permitirán dar el servicio que ahora no hay, y a preguntas sobre si llegaría un Avant a la región, respondió que "entre las prioridades está Extremadura".

No obstante ha señalado que a él le gusta sólo anunciar lo que puede confirmar en un corto plazo, aunque se trabaje en el medio y largo plazo, para que así las promesas sean hechos palpables

Carreteras

En Extremadura hay obras en marcha por unos 200 millones de euros para impulsar el desarrollo de las carreteras, la mejora de la seguridad vial y potenciar movilidad sostenible y la accesibilidad a peatones y ciclistas. En concreto, se está ejecutando la variante de Zafra, la variante de Malpartida, el puente de Cabezuela del Valle, el primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz (algo más de 13 kilómetros entre la A-66 y el río Ayuela), y el acceso Sur a Badajoz, además de las actuaciones de conservación.

"Nunca ha habido tantas obras viarias en marcha en esta Comunidad y, además, contamos con una amplia cartera de estudios y proyectos para continuar articulando la red viaria", ha asegurado el ministro.

El compromiso del Gobierno con la red de carreteras del Estado en Extremadura es claro ya que, gracias a su gestión, ha pasado de estar a la cola a encabezar los rankings de licitación en carreteras. Y es que entre junio de 2018 y diciembre de 2023 se han licitado cerca de 400 millones de euros en actuaciones, lo que implica multiplicar por 2,5 las cifras de licitación del gobierno anterior.

Así, está muy por encima de la media en cuanto a licitaciones por habitante, con 365 euros por habitante frente a los 200 euros de la media nacional y en cuanto al Plan de Recuperación, ocupa el tercer lugar en mayor inversión de la Red de Carreteras del Estado.

Reivindicaciones

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, le ha trasladado al ministro la creación por parte de la consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda la Mesa Técnica de Expertos para las Infraestructuras en Extremadura, formada por técnicos especialistas de diversos ámbitos, que se encargará de diseñar las infraestructuras que Extremadura necesita en las próximas décadas.

Para Guardiola, esta apuesta es fundamental porque va a contribuir a la transformación real y beneficiará a todos los extremeños. De esta mesa ha puesto el foco en su independencia e imparcialidad, algo en lo que se ha comprometido a trabajar Óscar Puente.

María Guardiola además ha exigido el Tren Ruta de la Plata. El ministro ha afirmado que está comprometido, pero que la situación de partida "es complicada" ya que gran parte del tramo "se ha arrancado" y hoy hay vías verdes, por ello lo han incluido en la Red Global con Europa, por lo que teniendo en cuenta las exigencias de la UE ya está en licitación el estudio de viabilidad.

Asimismo le ha trasladado la Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura (ALMA) donde ponen de manifestó los recursos que necesita Extremadura para converger con otras regiones. La deuda con la región está cifrada en 10.533 millones de euros en inversión.

Aeropuerto de Badajoz

La presidenta de la Junta de Extremadura le ha trasladado además sus reivindicaciones en cuanto al aeropuerto de Badajoz, una infraestructura prioritaria para una región que "sigue sin tener trenes dignos", por lo que ha pedido que se garantizara el servicio de vuelos aun con nieblas, como pasa en otros aeropuertos. Para ello, Guardiola ha solicitado el sistema antiniebla de segunda generación, a lo que el ministro ha anotado que si esa es la solución, el ministerio "no será un problema".

Ha recalcado también su compromiso con los aeropuertos regionales, por lo que este problema estará en el orden del día del Comité de Coordinación Aeroportuario, ya que, además del sistema antinieblas, se necesita que la flota está adaptada al igual que las tripulaciones.