Extremadura impulsará una Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de la región

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que el Gobierno extremeño va a impulsar la Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura (ALMA), se trata de una ruta para el progreso que expondrá al presidente del Ejecutivo nacional y a sus ministros. Entre los ejes de esa agenda, destacan las infraestructuras, comunicaciones, industria, transformación digital, el desarrollo sostenible y la cultura.

El primer paso de la mencionada Agenda, según ha destacado "lo estamos dando ya dentro de la Administración regional con la cuantificación de los recursos necesarios para la convergencia de nuestra región con el resto de CC.AA". Puesto que "España tiene una deuda con nuestra región y vamos a ponerle números y plazos a nuestras peticiones. No queremos promesas, queremos certezas. No queremos palabras, queremos hechos. No queremos eternizar nuestras peticiones, queremos compromisos firmes. Y vamos a pelear por ellos", ha defendido.

Además, la presidenta extremeña ha sostenido que, en materia de financiación, es primordial incrementar el importe de reparto. "Por eso, en una futura reforma del sistema de financiación vamos a exigir recursos suficientes con los que cubrir el coste de los servicios y el acceso de los extremeños a los mismos en condiciones de igualdad respecto al resto de España", ha apuntado para después añadir que se instará al Gobierno a que promueva el crecimiento cohesionado del país con un Fondo de Compensación Interterritorial "que nos financie adecuadamente y que recoja una inversión territorializada y centrada donde más se necesita".

Tras hacer un repaso por las medidas puestas en marcha durante los 154 días al frente del Gobierno extremeño, como las rebajas de impuestos o la 'Tarifa 0' para autónomos, Guardiola ha insistido en que cree "en una Extremadura mejor". "Porque esta sí que es una tierra firme. Hecha con el corazón y con el esfuerzo. Una tierra solidaria, generosa y única. Una tierra que avanza hacia el mañana convencida de su talento, de su capacidad de trabajo y de su honradez. Esas serán nuestras verdades. Esa será el ALMA de Extremadura", ha concluido.

Ley de Cohesión e Igualdad Territorial

Según ha anunciado este lunes, 18 de diciembre, el Gobierno extremeño registrará una Ley de Cohesión e Igualdad Territorial. "La igualdad que queremos para los españoles, la vamos a ejercer por ley dentro de nuestras fronteras. Todos los extremeños van a tener las mismas oportunidades y vamos a garantizar que el crecimiento de la región suceda de forma equilibrada".

Según ha explicado la jefa del Ejecutivo autonómico, el objetivo de esta iniciativa es garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades para los ciudadanos, independientemente del municipio o la comarca a la que pertenezcan. "Es nuestro compromiso para luchar contra la despoblación y alcanzar una cohesión económica, social y territorial".

Además, ha recordado que para el desarrollo equilibrado de una región se necesita la participación activa de las empresas. Por eso, los presupuestos de 2024 incluyen la responsabilidad social territorial como elemento novedoso. "Para ello, vamos a crear un sello que conlleve una valoración ventajosa en ciertas convocatorias públicas. Estimularemos así aquellas acciones desarrolladas por empresas u organizaciones privadas que se traduzcan en creación de empleo local, puesta en valor del patrimonio de la zona y mejora de calidad de vida de los residentes", ha indicado.

"Extremadura va a crecer. Y lo va a hacer de forma justa. A una sola velocidad. Solidariamente. Nada de volantazos, nada de improvisaciones. Este Gobierno es ambicioso y valiente. No se conforma", ha asegurado.