Adiós a la regla de los zapatos: a partir de ahora esta será la nueva normativa para viajeros en aeropuertos, según la TSA de EEUU

El control de los aeropuertos estadounidenses es uno de los más completos de todos. Sin embargo, ahora los ciudadanos de EEUU podrán pasarlo un poquito más fácil. Según se ha podido saber, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) pronto permitirá que todos los viajeros conserven sus zapatos durante el control de seguridad, sin importar su estatus en PreCheck.

La noticia la dio Travel With The Harmony, exagente de la TSA y creador de Gate Access, durante este fin de semana. De este modo, a partir de este lunes 7 de julio los agentes de la TSA comenzarán a implementar el protocolo actualizado. Se aplicará a todos los viajeros a aeropuertos de EEUU, menos a las personas que no puedan presentar una identificación que cumpla con la normativa REAL ID.

La política de los zapatos

El requisito de quitarse los zapatos en los controles de seguridad ha sido uno de los más criticados desde que se introdujo en agosto de 2006, una respuesta a un fallido intento de atentado con una bomba en los zapatos perpetrado por Richard Reid en 2001 en un vuelo París Miami.

La política obligaba a los pasajeros a quitarse los zapatos en los controles de seguridad para pasarlos por el escáner. Sin embargo, un cambio en este paradigma ha hecho se altere la norma. Así mismo, se busca agilizar los tiempos de espera en los aeropuertos.

La tecnología para el cambio en la TSA

Todo esto se debe a que los modernos equipos permiten ya escanear mejor a los pasajeros y detectar amenazas más fácilmente.

El implemento de la nueva tecnología no fue lo único que influyó en la decisión, sino que se reevaluaron de nuevo los riesgos y amenazas que podrían surgir en este nuevo panorama.

Todo este cambio llega en un momento en el que los legisladores intensifican el examen de calidad a la TSA por sus largas filas, controles y procedimientos algo invasivos.

De hecho, esto pone en duda la utilidad del servicio TSA PreCheck, el control que permite a los viajeros aprobados pasar por controles de seguridad más rápidos y sencillos, sin tener que quitarse zapatos, cinturones, chaquetas, computadoras portátiles y líquidos.

Puede que su utilidad en cuanto al calzado sea ya inexistente, pero sigue agilizando los controles. Por el momento tiene un precio entre 75 y 85 dólares anuales, aunque están pendientes de informar si hay algún cambio después de la nueva política.