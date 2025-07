Tom Parker Bowles, hijo mayor de la reina Camilla y conocido crítico gastronómico británico, ha ofrecido una mirada inusualmente personal a su trayectoria vital y a su vínculo con la corona británica en una entrevista concedida al pódcast White Wine Question Time, conducido por la periodista Kate Thornton, donde habla sobre su juventud, sus fracasos, su carrera y la influencia discreta pero firme de su madre.

La entrevista acerca al público a una figura normalmente reservada y ofrece una visión humana de los vínculos familiares dentro de la monarquía.

"Mi madre no me facilitó el camino, pero me dio algo mucho más valioso: la oportunidad de buscar quién soy", señala. Una lección que resuena porque la pronuncia el hijo de la reina de Inglaterra.

Aunque su apellido y sus orígenes aristocráticos lo sitúan cerca de los círculos más exclusivos del Reino Unido, Parker Bowles ha hecho de la discreción su seña de identidad. El primogénito de Camila ha labrado su propio camino en el mundo de la crítica culinaria. Y no fue un camino fácil.

Tom Parker Bowles representa una figura singular dentro del universo real británico. A medio camino entre el deber aristocrático y la independencia personal, ha preferido mantenerse al margen del protocolo sin renunciar a sus raíces. En sus palabras y en su trayectoria se percibe un equilibrio poco habitual: el de alguien que ha sabido forjar su propia identidad sin dejar de honrar —aunque a su manera— el legado de su familia.

Sin fondo fiduciario ni trato de favor

Durante la charla, el escritor, de 50 años agradece que Camila —hoy reina consorte del Reino Unido— no utilizara su posición ni sus recursos para facilitarle la vida cuando era joven. "No tuve un fondo fiduciario. Y menos mal. Creo que estaría muerto si lo hubiera tenido", confiesa. "Tuve que trabajar como cualquiera. No hubo privilegios ni cheques en blanco".

Tom admite que, en sus inicios profesionales, pasó por varios empleos poco estables. Se adentró en el mundo de las relaciones públicas, viajó a festivales como el de Cannes y conoció a celebridades. "No era el trabajo más duro del mundo, pero siempre llegaba tarde. Me despidieron", recuerda. Tras esa etapa de incertidumbre, encontró su verdadera vocación en el periodismo gastronómico, un ámbito donde se ha ganado el respeto de sus colegas y del público por igual.

De la discreción al relato de las tradiciones reales

Pese a su cercanía con la familia real británica, Tom Parker Bowles evitó durante años hacer referencia a la corona en sus publicaciones. Sin embargo, en otoño de 2024, decidió dar un paso diferente al publicar el libro Las recetas de la corona, donde recoge algunas de las comidas más emblemáticas servidas en banquetes y recepciones reales desde la era de la reina Victoria.

"Durante 25 años no quise hablar de la realeza en mis libros. Me parecía algo demasiado íntimo", explica. "Pero me encanta la historia y la investigación, y sentí que era el momento de contar estas tradiciones desde una mirada respetuosa y documentada".

El libro, que ha recibido críticas elogiosas tanto por su estilo como por su valor histórico, revela curiosidades gastronómicas del Palacio de Buckingham y de otras residencias reales, además de algunas anécdotas inéditas sobre los gustos culinarios de distintos monarcas.

Mitos, verdades y una reina fuera de clichés

Uno de los momentos más comentados del pódcast llega cuando Tom se refiere a ciertos mitos persistentes sobre su madre. En particular, cuando desmiente la extendida creencia de que la esposa del rey Carlos III es amante del gin tonic y de fumar.

"Mi madre no bebe ginebra. Nunca la he visto hacerlo. Y dejó de fumar hace veinte años o quizás treinta", revela. También asegura que jamás la ha visto ni siquiera levemente ebria. "Le gusta el vino tinto, pero lo bebe con mucha moderación. Su límite suele ser un vaso y medio".

Parker Bowles describe a su madre como una persona cercana, sobria y poco interesada en los lujos de su posición. "Es la misma de siempre. Cuando nos vemos, comemos juntos, charlamos, compartimos cotilleos. Nuestra relación no ha cambiado en absoluto", comenta.