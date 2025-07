Por qué es importante echar sal al agua al cocer la pasta (y no deberías olvidarla): es una regla desde siempre, según una cocinera italiana

La cocina no tiene nada de magia, aunque en ciertas ocasiones pueda parecer complicada. Es por ello que muchos expertos comparten en redes sociales algunos de sus mejores trucos para que hasta el más inexperto sepa manejarse entre fogones. Ya sea a la hora de descongelar bien las gambas o saber hacer bien un huevo cocido, todo esto son procesos químicos que hay que conocer. Sin embargo, ¿cuáles son verdad y cuáles son solo mitos?

En el caso de la comida italiana esto se puede ver muy bien. La pasta es uno de sus platos estrella y cuentan con una gran variedad, pero también normas: no echar aceite, no enjuagar la pasta después de cocerla y sobre todo no romperla nunca. Hay muchas más, pero lo que sí que es fundamental es usar la sal y el agua en las proporciones correctas.

La regla para una pasta perfecta

Echar sal al agua de cocción es casi un gesto involuntario, pero la chef Berta (@chefbertaofficiale) ha compartido en su perfil de TikTok las claves para no arruinar la pasta.

La pasta no se sala con la salsa, se sala con el agua. Si no hay sal en el agua, la pasta queda sin alma, sin sabor. No hablo de una pizquita", dice sosteniendo un pequeño puñado de sal, "hablo de esto: una cucharada rasa cada litro de agua".

No se queda ahí la cosa y asegura que "esto no es un truco de cocina, es una regla en Italia desde siempre".

Todo aquel que sepa cocinar buena pasta será consciente de que debe usarse una cucharada de sal por cada litro de agua y un litro de agua por cada 100 gramos de pasta. De esta manera se permite a los ingredientes que se muevan con libertad y no se peguen.

Otras reglas de la pasta

Este plato es una muestra del legado italiano. No se trata de seguir instrucciones o usar trucos, sino de respetar la tradición gastronómica. Aunque en cada región hay particularidades, las reglas principales son las siguientes:

Nunca se echa aceite en el agua. Es común que durante la cocción las personas de fuera de Italia echen aceite para evitar que se pegue. Sin embargo, los italianos sostienen que esto hace que la salsa no se adhiera bien después. Por ello es mejor remover de manera constante y usar suficiente agua. La pasta al dente. Varía dependiendo del tipo de pasta, pero por lo general siempre debe quedar un poco al dente: cocida pero firme. No enjuagar la pasta cocida. Esto hace que se vaya parte del almidón y la salsa se adherirá peor. La única opción en la que se acepta es si la pasta se usa en una ensalada fría. Guarda un poco del agua de cocción. Aquí hay almidón, por lo que es ideal para ligar ciertas salsas y mejorar la textura del plato. La salsa y la pasta se mezclan siempre en caliente. Un proceso conocido como "casarse". En una sartén la salsa se integra bien con la pasta. A esto se llama la mantecatura de la pasta. Nunca se rompe los espaguetis. La reacción de los italianos ante esta práctica es casi como si los hubieras insultado. Se debe meter en el agua hirviendo y esperar a que se ablande y se hunda por completo. No añadir queso a todo. Sí, el queso está muy rico y puede mejorar una buena pasta, pero no todas lo necesitan. A no ser que la receta lo especifique no hay que añadirlo`, sobre todo cuando son platos con mariscos o pescados. Es algo bastante mal visto por la tradición gastronómica italiana.

Es cierto que estas "peculiaridades" pueden parecer incómodas o poco prácticas, pero si has estado en Italia sabrás lo superior que es un plato de pasta allí.