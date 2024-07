Las cinco playas imprescindibles que ver en Tarragona

La Costa Dorada es uno de los puntos de referencia para todo aquellos que escogen las playas del Mediterráneo para pasar la época de vacaciones de verano. La calidad de sus playas contrasta a la perfección con su gran oferta de ocio tanto por el día como por la noche. Puede que la provincia de Tarragona no sea el destino turístico por excelencia si se compara con otras zonas de la costa, pero sus playas pueden acabar abarrotadas.

Si eres de aquellos bañistas que prefieren jornadas más tranquilas no desesperes porque si se sabe buscar hay lugares menos concurridos en los que disfrutar del sol, la arena y la ausencia de preocupaciones. Si por el contrario eres de los que apuesta por más ambiente también lo puedes tener. Aquí tienes unas opciones de calas y playas que se ajustan a tus necesidades sea cuales sean.

Cala Calafató

Esta pequeña cala ofrece un baño paradisíaco en L'Ametlla de Mar, un pueblo costero con un litoral bastante abrupto. Sin embargo, muy cerca de esta zona se pueden descubrir algunas joyas que se quedarán en la lista de las indispensables. En concreto Cala Calafató es una playa semiurbana, por lo que cuenta con todos los servicios y opciones de ocio a la vez que ofrece uno de los baños más escondidos de todos.

Cala Calafató /Foto: Wikipedia

Sus arenas son blancas y finas con aguas cristalinas en las que poder darse un baño rodeado de peñascos. Tiene duchas propias, servicio de socorrismo, un acceso fácil con aparcamiento cercano y hasta un chiringuito para disfrutar en la playa.

Playa Savinosa

Se trata de una playa que dispone de una buena cantidad de servicios como duchas, aparcamiento propio y un acceso muy cómodo para que todos puedan disfrutar de un baño de lo más salvaje. En sus inicios tenía una parte nudista, pero esta frontera imaginaria se ha difuminado desde el pasado año, cuando el gobierno de la zona la calificó de uso mixto.

Playa Savinosa /Foto: Wikipedia

Ofrece uno de los baños más tranquilos del área de la Cala Romana. Cuenta con arenas blancas, finas y unas aguas turquesas que invitan al baño. Además, hay zonas de restauración en esta playa semiurbana.

Cala Canyadell-Cala Capellans

Posiblemente una de las opciones más prometedoras para los amantes de la tranquilidad debido a su ubicación retirada limitando entre los términos municipales de Altafulla y Torredembarra. Una pequeña cala con apenas 60 metros de extensión formada por arena fina y dorada. No se puede acceder a ella andando, por lo que los servicios son bastante limitados sin contar ni con duchas ni zona de restauración. No sería mala opción llevar agua.

Cala Fonda o Waikiki

Popularmente se la conoce como Waikiki en honor a las playas de Hawái, ¿qué más se puede decir de ella? Uno de los mejores baños sin lugar a duda de la Costa Dorada. Se encuentra a 6 kilómetros de Tarragona y su acceso puede no ser el más cómodo. Con un aparcamiento cercano no cuenta con ningún servicio y su baño no es recomendable para personas con movilidad reducida. Si se quiere hacer una pausa del día de baño se puede comer algo en la zona de restaurantes de la urbanización de la Mora.

Cala Fonda /Foto: Wikipedia

Sus playas son de arena dorada y fina rodeadas de vegetación y acantilados. Sus aguas llegan a sorprender con un tono turquesa y un muy agradable baño.

Cala Jovera y Playa de Tamarit

Uno de los arenales más prometedores de Tarragona, situado a pocos kilómetros de la ciudad. Un paisaje como pocos ya que cuenta con el castillo de Tamarit coronando la zona, por un lado la Cala Jovera y por el otro la playa de Tamarit. Ambos lugares cuentan con aguas oscuras y un baño de aguas cristalinas. Cuenta con una gran variedad de servicios así como zona de restauración.

Cala Jovera /Foto: iStock

Si estas en esta zona y te gusta dar paseos hay que tener en cuenta que por esta parte de la costa se encuentra el Camino de Ronda, un paseo que llega hasta Tarragona y no te puedes perder.