Una española visita un Zara en Marruecos y se queda sorprendida: "El Zara no vale esto"

Los precios de los diferentes comercios en países de distinto tipo pueden variar. Eso es algo evidente, ya que el nivel de vida de cada nación cambia, así como la forma de consumo de los habitantes. También la procedencia de los productos o dónde se encuentre la sede de cada marca puede hacer que el dinero a pagar por ello en cada lugar sea muy diferente.

Tanto es así que algunas personas que visitan países diferentes se quedan sorprendidas con los precios que tienen productos como la ropa, ya que en el actual mundo globalizado se pueden encontrar las mismas marcas en la gran mayoría de países, como pueden ser las marcas del grupo Inditex, que tienen presencia en un amplio abanico de ciudades, alrededor de todo el mundo.

En el caso concreto de Zara, marca española muy extendida por el mundo, el primero de sus mercados es España, donde los consumidores tienen ya muy interiorizado el precio de cada uno de sus productos. Sin embargo, también hay mercado de esta marca de Inditex en otras ciudades europeas, como Italia, Francia, Portugal o Polonia, así como en China, Estados Unidos o México, entre otros.

El precio de Zara en Marruecos

Donde también hay presencia de Zara es en Marruecos, concretamente en Tánger, Marrakech o Casablanca, donde previsiblemente todo el mundo puede pensar que los precios de la ropa son más baratos que en España, algo que pasa con otro tipo de comercios, como los de alimentación o restauración.

Sin embargo, no es así, tal y como ha mostrado la influencer Marta Oliete (@martiibu) en su cuenta de Instagram: " A lo mejor soy yo que no recuerdo los precios muy bien… pero me parece caro en comparación a España", indica.

De hecho, no es que las prendas sean más baratas, ni siquiera del mismo precio que en España, sino que son bastante más caras: "El Zara no vale esto, un vestido 120 euros no vale", dice la influencer a cámara al ver el escaparate de la tienda en Marruecos.

Después, entra en la tienda y muestra otros productos, como un pantalón de chándal por 32 euros. También entra en Bershka, donde muestra un top que, a su parecer, podría costar en España unos 7 euros, mientras que allí tiene un precio de 26,90 euros. También ve unos pantalones de lino de 47 euros.

"En este tipo de tiendas encuentras prendas un poco diferentes y por eso se aprovechan y suben el precio", comenta en el vídeo, ya que en otras zonas de Tánger, donde se encuentra, es difícil encontrar ese tipo de ropa.