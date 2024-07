Así es el pueblo de Barcelona al que Dani Olmo podría regresar después de la final de la Eurocopa 2024

Esta semana todos los ojos están puestos en la esperada final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra. Un juego sin igual de La Roja durante esta temporada que ha hecho destacar a jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams, que han hecho que toda Europa esté puesto sobre ellos. Sin embargo, el papel de Dani Olmo ha sido decisivo para la Selección Española tras su compleja trayectoria profesional.

Comenzó su trayectoria en el Espanyol, pero a sus nueve años ya se pasó a la Masía del F. C. Barcelona. Muy impaciente por seguir desarrollar su juego no esperó su oportunidad en el club principal y aterrizó en Croacia donde jugó en una selección con equipos de segundo nivel hasta que se pasó a Alemania. En esta Eurocopa Dani Olmo ha jugado con España consiguiendo marcar tres goles durante todo el torneo. Sin embargo, las noticias sobre el futuro profesional del jugador van a seguir despertando el interés de la afición y los rumores de un posible regreso al Can Barça. Lo que sí se tiene más claro son los planes más inmediatos de Dani Olmo para pasar el verano junto a familia y amigos.

El jugador nació en el municipio de Terrassa que se encuentra a unos 35 kilómetros de Barcelona. Como es típico en la zona, la rica herencia cultural se combina a la perfección con vida cultural más contemporánea.

Una zona que contó en el pasado con una gran industrialización en el siglo XIX, por lo que en la ciudad se pueden ver más de 40 fábricas especializadas en el sector textil. No han sido pocos los que han llegado a transformarse en museos. La ciudad cuenta también con una gran cantidad de zonas verdes y restaurantes en los que probar toda su gastronomía.

En la localidad también se encuentra uno de los complejos religiosos más importantes de Cataluña que formado por las iglesias de Sant Pere, Sant Miquel y Santa Marí en la Edad Media. Otro de los lugares que más fama tiene entre los lugareños es el Parc de Vallparadís un entorno verde en el que se encuentra el castillo Cartuja de Vallparadís, que actualmente es usado como museo. Además, el lugar tiene un compromiso con la cultura y la creatividad en el séptimo arte, llegando a conseguir el galardón de Ciudad Creativa del Cine por la UNESCO.