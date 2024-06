Quién es Lucía Correa, la ex novia de Nico Willimians, jugador de la Selección Española en la Eurocopa 2024

Nico Williams se ha convertido en una de las grandes promesas del Athletic Club. El menor de los hermanos Williams ha destacado en su juego como delantero llegando a anotar dos goles en Copa y un importante tanto en la semifinal de la Supercopa. Este jueves 20 de junio volverá a destacar en un partido en el que casi todos los ojos están puestos en él. Y no son todos por las recientes polémicas que han surgido con la que fue su pareja Lucia Correa, quien no solo le ha puesto las cruces, sino que no le tiene miedo a hablar de su complicada relación.

La joven creadora de contenido se ha convertido en una sensación de las redes sociales y ha conseguido un gran número de fieles seguidores. A sus 18 años se consagra como un referente para muchas jóvenes con sus entretenidos vídeos que comparte en sus perfiles de Instagram y TikTok. Sin embargo, sale a relucir una entrevista que concedió hace unos meses y en la que tachó al jugador león como "infiel".

"No le veía futuro. O sea, estuvimos cuatro meses, pero fueron meses que... pues como si no hubiéramos sido pareja, porque creo que había unas cuantas más de por medio", detalló en el canal del streamer Adri Contreras. Lo cierto es que su relación apenas duró tres meses y la propia creadora de contenido reconoce que no fue una experiencia muy agradable. "Normal que no le vieras futuro a la relación", subrayó Adrián antes de preguntarle quién fue el que le puso punto final: "Yo y porque me puso los cuernos", espetó sin miedo a acusar al jugador.

Y es que la polémica no ha dejado de perseguir a la joven que acumula más de 570 mil seguidores en su cuenta de Instagram. En este perfil no duda en compartir lo más glamuroso de su vida, así como posados o momentos inolvidables con su actual pareja, el también jugador de fútbol Maxime. Su TikTok supera con creces los dos millones de seguidores y en él no solo comparte trucos de maquillaje, sino que hace todo tipo de contenido para sus fans.

En los últimos meses ha tenido que hacer frente a una serie de bulos en los que se daba a entender que la influencer había sido víctima de varias agresiones por parte de parejas extranjeras: "No falla de verdad. Lucía Correa, follamohas de manual aparece con la cara hinchada por una 'ligera discusión'", decía un usuario de Tiwitter que había cambiado el texto original. El texto con la que acompañaba la publicación falsa daba a entender que había tenido una pelea con su pareja y por eso tenía marcas en la cara, cuando en verdad solo se había quedado dormida en una mala postura, lo que explicaría las marcas.

Lucía Correa/ Foto: @luciacarreaaa

No es el único mensaje despectivo que sus seguidores dedican sobre su pareja Maxime, de nacionalidad francesa. En una publicación de tiktok el futbolista respondía a algunas preguntas de los usuarios. Cuando este afirmó que era de Francia los comentarios del post se llenaron de personas que cuestionaban esto diciéndole que "eres marroquí", otro preguntaba "eres una mezcla de francés con..."