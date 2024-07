Nacho Cano asegura que "han intentado arruinarme la vida" y Susanna Griso le aconseja: "Sigue luchando"

Indignación, enfado y ningún tipo de filtro. Así ha sido la intervención de Nacho Cano en Espejo Público este mismo viernes ante Susanna Griso. En libertad con cargos tras su detención por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su musical 'Malinche', el compositor ha expresado su irritación por la polémica que gira en torno a su persona: "Han intentado arruinarme la vida, diciendo que soy un acosador sexual", ha asegurado en el magacín de Antena 3.

El músico ha vuelto a arremeter contra el gobierno, acusándoles de ir a por su persona: "Creo que vivimos en un régimen muy delicado. Hay una manipulación de todos los poderes. Han ido a por mí". Sin embargo, no es la primera vez que lo hace. En el mismo día de su detención aseguró que la investigación policial era una estrategia del ejecutivo por su "amistad con Ayuso" y para desviar la atención del último escándalo protagonizado por la mujer del presidente, investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Ante esta situación, Susanna Griso le ha aconsejado: "Si estás seguro de tu inocencia, sigue luchando". Algo a lo que Cano ha reaccionado con una clara advertencia: "No puedo no luchar. No tengo otra opción. Han ido a por mí. Mañana, os puede pasar a cualquier de vosotros".

El ex componente de Mecano también ha explicado, en compañía de sus letrados, cómo se acometió el programa de becas, que permitió la entrada de inmigrantes a territorio nacional para ampliar su formación profesional en las artes escénicas. Los abogados de Cano han asegurado que los 19 jóvenes que vinieron a España a colaborar "no son trabajadores contratados", sino "becarios que hacen una formación de estudios".

Tal y como han contado, desde el entramado administrativo del musical se solicitó la estancia de los jóvenes "a través de la entrada por vía turística". Es decir, que éstos podían desarrollar su labor en España con plena legalidad, pues el visado turístico respalda su presencia con fines formativos. Sin embargo, la citada solicitud fue denegada en mayo de 2023, por lo que, los letrados del músico emitieron un recurso de reforma ante lo establecido a finales de mes.

Cierto es, que también se investiga el hecho de que los bailarines aparecieran ante las tablas, dada su condición de becarios bajo un reglamento de prácticas. Sobre esto, los letrados han explicado: "Dentro de las prácticas, hacían una aparición puntual en el escenario porque forma parte de su formación de las artes escénicas. La finalidad ha sido formarlos. Están en un programa de becas. No hay ni sobreexplotación laboral ni de ningún tipo. Tampoco irregularidades. Estamos cumpliendo con la normativa vigente", han afirmado desde el magacín capitaneado por Susanna Griso. Más aún, han apuntado que la escuela "está adscrita al registro de la Comunidad de Madrid" y que, por tanto, permite "la homologación", con respecto a la titulación de jóvenes formados en las artes escénicas.

Sobre si los trabajadores estaban dados de alta en la seguridad social o no y si, por tanto, el musical como entidad estaba cometiendo un delito, han aclarado que hasta diciembre no hacía falta inscribir a los becarios, pues estaban sujetos a un marco legal en el Real Decreto 592/2014, donde se esclarecía la voluntariedad de la entidad en su aplicación. No es hasta enero, cuando entra en vigor una nueva legislación que sí establece que todos los trabajadores en régimen de formación deben cotizar a la Seguridad Social. Así, justifican este hecho, pues los jóvenes llegaron en diciembre.