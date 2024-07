Joaquín Prat pone sobre la mesa lo que no le cuadra de la detención de Nacho Cano: "A mí me llama mucho la atención"

Nacho Cano sigue pensando que está siendo víctima de una operación política orquestada contra él por haber dado su apoyo a Ayuso. "Esto está hecho absolutamente para llevar la atención a otro sitio. Ahora no se quiere que la atención esté en la mujer del presidente y la han llevado para mi. ¿Por qué? Porque soy amigo de Ayuso y como con el novio no tienen carne, pues sacan esto", ha dicho esta mañana en el programa Vamos a ver, de Telecinco.

A Joaquín Prat, sin embargo, hay algo que lo le cuadra en la detención de Nacho Cano. "A mí me llama mucho la atención porque el titular es 'Nacho Cano, detenido por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores'. Y resulta que el juez que instruye esta causa aún no tiene encima de la mesa el informe de la inspección de trabajo, que es sobre lo que se sustenta el presunto delito", ha planteado el presentador.

"No lo tiene, pero como ya se lanza la noticia, se manipula la situación y actúa la policía, pues la gente dirá: 'Algo de verdad habrá'. ¿Pero tú te crees que yo con un 61 palos me voy a dedicar a fomentar la inmigración irregular? ¿En cabeza de quién cabe?", se ha defendido el productor musical. "Tendré mis virtudes y mis defectos, pero la inmigración irregular no está en mi parámetros"

Durante la charla, Prat también ha puesto sobre la mesa las duras acusaciones que Cano ha hecho contra los investigadores y le ha preguntado si se refiere a toda la policía, o bien prefiere acotar. "Lo de la generalización respecto a la Policía, ¿vas a seguir en ello en lo que se refiere a toda la policía o prefieres centrar el tiro?". En ese momento, Nacho Cano ha reculado ligeramente y ha pedido "perdón". "Tienes razón, tengo que hablar de la comisaría de Leganitos dirigida por Alberto Carba. No es la generalización de la policía, y tengo que decir más: soy defensor absoluto de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora, esa comisaría y esos policías vienen direccionados y han actuado con mala leche y muy mal", ha añadido. "No es toda la Policía, evidentemente en la Policía hay gente magnífica y no estoy queriendo decir con esto que es toda la Policía. Y si ha sentido el cuerpo que es un ataque a todos, para nada. Pero esa comisaría en concreto no está actuando bien y lo pelearemos. No es de recibo lo que se ha hecho".